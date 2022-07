LDA canta in spagnolo: ecco la nuova versione di “Quello che fa male”

LDA canta in spagnolo e stuzzica i fan con una nuova versione di "Quello che fa male". Il giovane cantante si prepara a conquistare il mercato latino?

LDA canta in spagnolo: dopo Amici 2022, il figlio di Gigi D’Alessio si lancia sul mercato latino. Il cantante sta preparando una sorpresa per il suo pubblico e ha condiviso su TikTok una nuova versione del suo brano Quello che fa male.

LDA canta “Quello che fa male” in spagnolo: ecco la nuova versione del brano

La scalata al successo di LDA sembra inarrestabile. Luca D’Alessio, figlio d’arte di Gigi, ha conquistato il pubblico italiano dopo la sua esperienza alla ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il suo singolo Bandana, tratto dal suo album d’esordio, si è rivelato un vero e proprio trionfo estivo, collezionando oltre 8 milioni di stream su Spotify. Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui. Il giovane artista partenopeo ha infatti in serbo una sorpresa per i propri fan. Dopo un criptico post sul suo profilo Instagram, accompagnato solo dalla didascalia “ …

??/07“, hanno cominciato a circolare diverse voci su un suo nuovo pezzo in lingua spagnola. Che LDA sia pronto a lanciarsi sul mercato latino? È ancora presto per dirlo. Nel frattempo, LDA ha deciso di stuzzicare il suo pubblico con una versione in spagnolo del suo amato singolo d’esordio, Quello che fa male, pubblicata sul suo account TikTok ufficiale.

I progetti futuri di LDA: “Nuovo album per l’autunno 2022”

Non solo la Spagna nel futuro di LDA. Il giovane cantante è infatti nel pieno della produzione del suo secondo album. Intervistato da Lorella Cuccarini nel suo web show Dimmi di te, Luca D’Alessio ha confermato che manca pochissimo alla sua uscita: “Manca un pezzo nella track-list del disco. Un pezzo l’ho scritto ad Amici”. Manca ancora una data ufficiale, ma il disco dovrebbe uscire per l’autunno 2022.