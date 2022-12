LDA a Sanremo 2023, il cantante è commosso: “Piango da un’ora”

LDA sarà uno dei cantanti in gara a Sanremo 2023, la reazione commossa del cantante: “Piango da un’ora, grazie a tutti del supporto”. È l’unico tra i concorrenti dell’ultima edizione di Amici ad essersi conquistato un posto all’Ariston.

LDA a Sanremo 2023, i ringraziamenti del cantante: “Piango da un’ora, grazie a tutti”

Amadeus ha finalmente annunciato i nomi dei 22 artisti “Big” che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023.

Tra le tante new entry della 73esima edizione c’è anche LDA, terzo figlio di Gigi D’Alessio e uno dei protagonisti dell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante è l’unico tra i concorrenti dello scorso anno ad essersi conquistato una chance di esibirsi sul palco dell’Ariston. Un grande momento per il talentuoso musicista 19enne, che ha mostrato tutta la sua commozione in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui segue l’annuncio in diretta: “Non ci credo! Non ci credo!”.

Una grande emozione poi replicata anche su Twitter, dove LDA ringrazia tutti quelli che lo hanno seguito ed aiutato in questi anni: “Onestamente non so cosa dire in questo momento. Sto piangendo da un’ora e tutto non mi sembra vero… Grazie a chi mi vuole bene, grazie a chi mi ha supportato, grazie a chi mi ha fatto crescere. Grazie a Maria, Rudy e tutto lo staff di amici perché è grazie a voi se oggi sono LDA”.

La reazione di Gigi D’Alessio: “Sempre più orgoglioso di te”

La notizia ha riempito di gioia anche Gigi D’Alessio, che ha subito fatto i complimenti al figlio via social: “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te, Luca! Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo.

Ti amo, Papà”.

LDA ha subito risposto sotto al post di Instagram promettendo di farsi onore al Festival: “Papi prometto che ti renderò fiero di me. Ti amo più della mia vita”. Una promessa a cui Gigi ha risposto affettuosamente: “Tranquillo, già lo so”. Con il suo esordio a Sanremo, LDA comincia a seguire le orme del padre, già cinque volte partecipante alla nota kermesse musicale.