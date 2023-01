A Viva Rai2 Amadeus mostra in esclusiva la scenografia di Sanremo. VIDEO

A Viva Rai2 Amadeus ha mostrato in anteprima la scenografia che sarà presente al prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore si è collegato in diretta dall’Ariston con il programma di Fiorello per dare in esclusiva le immagini.

A Viva Rai2 Amadeus mostra in esclusiva la scenografia di Sanremo

A Viva Rai2 ancora una volta è ospite Amadeus ma a distanza. Nella puntata mattutina del programma di Fiorello su Rai 2, il conduttore ha svelato in collegamento da Sanremo la prossima scenografia del Festival in anteprima. Dunque, ha pochi giorni dall’inizio dell’evento, arrivano le ultime rivelazioni che ovviamente Amadeus rilascia al suo amico Fiorello in esclusiva. L’appuntamento è dal 7 all’11 febbraio su Rai 1 e in streaming in mondovisione. “Buongiorno. Sono al Teatro Ariston perchè sta per iniziare una nuova giornata di prove. Volete vedere la scenografia in anteprima per gli amici di Viva Rai 2?”

Il video in diretta su Rai 2

La scenografia è stata realizzata da Gaetano e Maria Chiara Castelli. Quella del 2023 infatti è la ventunesima scenografia firmata dall’artista, la nona firmata insieme alla figlia. Il palco è sempre più grande e gli spazi della scena riducono sempre di più quelli delle poltrone in platea. Si tratta di una grande cupola illuminata con le solite scale che sembrano a prima vista di meno e dunque potrebbero essere più comode e semplici da scendere per cantanti ed ospiti. “Questa è la meravigliosa scena dove si alterneranno gli ospiti e i 28 cantanti in gara!”, ha annunciato il conduttore. Poi, il saluto finale a Fiorello e ai telespettatori: “Ciuri, è uno spettacolo! Ti aspettiamo!”

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci, duro attacco degli haters. Il suo sfogo: “Mi chiamano prostituta”

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, annunciato Salmo come ospite