Angela Celentano, per la mamma la ragazza sudamericana è la figlia: ancora attesa per il DNA

Angela Celentano potrebbe non essere scomparsa per sempre o peggio essere morta. La pista della ragazza sudamericana è ancora viva almeno fino all’esito del test del DNA già effettuato. Intanto, per la mamma di Angela, quella ragazza sudamericana sembra essere proprio la figlia.

Angela Celentano, per la mamma la ragazza sudamericana è la figlia Non si è spenta la speranza dei genitori dei Angela Celentano, la ragazza scomparsa ormai 26 anni fa. Ad accendere ancora una volta la fiamma è la somiglianza di una ragazza sudamericana con le sorelle di Angela. Una somiglianza che è venuta fuori già diverse settimana fa ed oggi sembra ad un passo il test del Dna. C'è un particolare che fa ben sperare i genitori di Angela: un neo sulla schiena della donna sudamericana che corrisponderebbe allo stesso neo che aveva la piccola Angela. "Questa è mia figlia", avrebbe detto la mamma di Angela vedendo la foto della ragazza, figlia di un personaggio molto noto nel suo Paese e impegnata nel mondo della moda. "Mamma, questa sembro io", avrebbe aggiunto una delle altre due figlie dei Celentano. Infatti, la modella presenterebbe una somiglianza impressionante con Rosanna e Naomi, le sorelle di Angela Ancora attesa per il DNA Nel frattempo, c'è ancora attesa per conoscere il risultato del DNA. "Una volta ottenuto il profilo genetico, lo consegnerò al generale Garofalo, che è il consulente di fiducia della famiglia Celentano, il quale provvederà poi a confrontare i profili genetici di Maria e Catello per verificare se c'è una corrispondenza", ha dichiarato il legale della famiglia Celentano. "Per ora i miei assistiti preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Non appena gli esiti dei test saranno noti, decideremo insieme come rendere nota la notizia", ha aggiunto.