Myrta Merlino parla del suo Pomeriggio 5: “Più informazione, forniremo strumenti”

Myrta Merlino descrive il suo Pomeriggio 5: “Faremo più informazione”

In un’intervista concessa a Libero, la giornalista Myrta Merlino ha parlato del suo approdo a Mediaset e a Pomeriggio 5, dove raccoglierà la pesante eredità di Barbara D’Urso. L’ex conduttrice de L’aria che tira è pronta a prendere le redini del varietà pomeridiano che, sotto la sua guida, virerà con decisione su un approccio più giornalistico. “Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti.” -ha spiegato Myrta Merlino- “Virare più sull’informazione. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”.

Il rapporto con Barbara D’Urso: “Non c’è antagonismo tra di noi”

Nel corso dell’intervista, Myrta Merlino ha parlato anche del suo rapporto con Barbara D’Urso. La conduttrice è stata messa da parte in modo brusco dalla Mediaset e ha già criticato apertamente l’atteggiamento della rete nei suoi confronti. Da parte suo Merlino non si sente in concorrenza con la collega: “Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse”. La giornalista ha ammesso di aver avuto dei dubbi sulla possibile ostilità del pubblico, molto legato alla D’Urso: “Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene“.