Italiani nella Walk of Fame, quanti e quali artisti nostrani hanno una stella?

Walk of Fame, quanti italiani hanno una stella nel viale delle celebrità di Hollywood? Il viale di Los Angeles dedicato ai personaggi più famosi di tutto il mondo ospita molti importanti artisti italiani. Di chi si tratta?

La Hollywood Walk of Fame è un percorso famoso in tutto il mondo, una lunga passeggiata dedicata alle maggiori celebrità dello spettacolo. Il rinomato viale delle star di Los Angeles, creato nel 1953, ospita 2730 stelle incastonate nel marciapiede, ognuna dedicata ad un pilastro del cinema, della televisione, della musica, della radio o del teatro. Tra queste ben 17 sono dedicate ad artisti italiani, la più recente delle quali è stata incastonata in onore di Giancarlo Giannini il 6 marzo 2023. “Bello avere ’sta stella con il mio nome in mezzo a tanti amici, tanti con cui ho lavorato.” -ha spiegato Giannini dopo la cerimonia- “Bello leggere i loro nomi sul boulevard, con la speranza di raggiungerli il più tardi possibile. Dopo due anni e mezzo di pandemia, finalmente il sogno si è realizzato. Ringrazio Hollywood, dove sono molto amato, forse più che in Italia”.

L’Italia ha inoltre un altro viale dedicato alle proprie star dello spettacolo, la cosiddetta Italian Walk of Fame a Toronto, in Canada. Questo viale rende omaggio a molte importanti personalità di origine italo-americana o canadese. Anche molti italiani hanno una stella in questo speciale boulevard tra cui lo stesso Giannini, Franco Nero e Maria Grazia Cucinotta.

Quali sono gli artisti italiani che hanno una stella ad Hollywood, l’elenco completo

Quali sono nello specifico le diciassette star dello spettacolo italiano onorate ad Hollywood? Ecco l’elenco completo: