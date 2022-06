Disastro ferroviario in Baviera, un treno esce dai binari: 3 morti

In Germania nuovo disastro ferroviario in Baviera conta già tre morti e diversi feriti. Ecco cosa è accaduto.

Disastro ferroviario in Baviera: 3 morti

In Germania nuovo un nuovo disastro ferroviario copre le prime pagine di tutti i telegiornali. In Baviera infatti un treno ha deragliato vicino Garmisch-Partenkirchen nel sud della Germania, in Baviera. Il treno in questione, in particolare, era diretto a Monaco ma ad un certo punto è uscito dai binari per ragioni che non sono ancora chiare e che saranno allo studio anche degli inquirenti.

Quello che però si sa è che, da questo incidente, già ci sono 3 morti accertati ed è ancora in corso la conta dei feriti. “E’ in corso una vasta operazione per liberare i passeggeri ancora bloccati nei vagoni deragliati”, ha fatto sapere un portavoce della polizia bavarese.

L’incidente del treno deragliato in Baviera

Lo spavento per il disastro ferroviario in Baviera con il treno deragliato è stato forte, tanto che tre persone si è già accertato abbiano perso la vita.

I vagoni del convoglio, in particolare, si sono rovesciati su un lato e il bilancio delle vittime, come quello dei danni, è ancora in aggiornamento. Non è ancora stato accertato con precisione, inoltre, quanti passeggeri fossero a bordo del treno né ci sono informazioni sulle possibili ragioni dell’incidente.

Attualmente i soccorritori sono ancora sul posto per occuparsi dei feriti e seguiranno nelle prossime ore nuovi aggiornamenti.