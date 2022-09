Sophia Loren: chi è, età, figli, ex marito, film, vita privata della diva del cinema

Sophia Loren è una diva senza tempo, icona del cinema italiano. All’età di 88 anni, infatti, la Rai l’ha celebrata con un documentario in prima serata “Sophia“, dove in parte ha ripercorso il suo percorso nella cinematografia italiana e internazionale.

Sophia Loren, chi è la diva del cinema italiano

Sophia Loren, nome d’arte dell’attrice italiana Sofia Villani Scicolone, è nata il 20 settembre 1934 e ha 88 anni.

Nel cinema dal 1951, è da considerarsi una diva del cinema italiano e ha raggiunto in pochi anni la celebrità internazionale, rivelandosi nel tempo interprete di notevoli ruoli. Nata a Roma, a soli 15 anni vinse un concorso di bellezza che ha fatto la differenza in tutti i suoi anni di carriera. L’attrice, che oggi vive a Ginevra, è stata ricordata anche dalla Rai con un documentario “Sophie”, andato in onda in prima serata.

Film

Nel corso della sua carriera, Sophia Loren ha avuto modo di lavorare diretta con grandi nomi del cinema internazionale come Charlie Chaplin, Stanley Donen e Robert Altman e di lavorare al fianco di divi come Marlon Brando, Charlton Heston, Peter Sellers.

Ecco alcuni dei suoi film più recenti:

1962 – Il coltello nella piaga (regia di Anatole Litvak)

1963 – Ieri, oggi, domani, (regia di Vittorio de Sica)

1970 – I girasoli (regia di Vittorio de Sica)

1977 – Una giornata particolare (regia di Ettore Scola)

1989 – La ciociara (miniserie Tv diretta da Dino Risi)

1995 – That’s amore – Due improbabili seduttori (regia di Howard Deutch)

2002 – Between strangers (regia di Edoardo Ponti)

2010 – La mia casa è piena di specchi (miniserie tv per la regia di Vittorio Sindoni)

2013 – Voce umana (regia di Edoardo Ponti)

2020 – La vita davanti a sé (regia di Edoardo Ponti)

Ex marito e vita privata di Sophia Loren

L’attrice è stata sposata per tanti anni con Carlo Ponti dal quale ha avuto due figli, Carlo Junior ed Edoardo.

Successivamente, è noto il suo flirt con Cary Grant così come la complicità (in primis professionale) con Marcello Mastroianni. È poi nota anche la sua devozione per Vittorio De Sica e la sua figura è molto amata in tutto il mondo.

Il documentario Rai, “Sophia“