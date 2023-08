Arisa, Adinolfi risponde con un video nudo in piscina: “Le manca un uomo a cui cucinare”

Mario Adinolfi risponde alla foto di Arisa con un video in cui nuota nudo in piscina. Il post del politico e l'ironia del web.

Mario Adinolfi risponde ad Arisa con un video in cui nuota nudo in piscina: “Puoi avere quel che vuoi, ti mancherà sempre un uomo a cui cucinare”. Il giornalista e politico difende a modo suo la cantante dopo la foto nuda: “Tanti saluti al gender fluid”.

Mario Adinolfi “difende” e risponde ad Arisa con un video: anche lui nudo in piscina

Arisa è finita al centro di un polverone mediatico in occasione del suo 41esimo compleanno, dopo aver pubblicato su Instagram una foto in cui appare completamente nuda. Nella didascalia del post la cantante afferma di cercare marito: “Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo”. La divisiva vicenda ha attirato anche l’attenzione di Mario Adinolfi, controverso giornalista e politico anti-LGBTQ, presidente de Il Popolo della Famiglia, che ha deciso di “supportare” la cantante con un lungo post sui social, accompagnato con un video in cui appare mentre nuota nudo in piscina.

Il post di Adinolfi: “Puoi avere tutto, ma ti mancherà sempre un uomo per cui cucinare”

A sua detta il gesto di Arisa è un “messaggio finalmente femminile e non femminista”. Il politico ha approfittato della vicenda per ribadire alcune delle sue posizioni ideologiche: “Puoi avere tutta la fama, il successo, i soldi e l’emancipazione che vuoi; alla fine ti mancherà sempre un uomo per il quale cucinare. E a cui piaccia “solo e da matti l’organo sessuale femminile”. Tanti saluti al gender fluid, al mammo, al maschio abbacchiato dalla donna virago. Arisa sbotta ed è più forte del generale Vannacci. Vuole il matrimonio e il principe azzurro, perché tutto il resto altrimenti ha un sapore sbiadito. POST SCRIPTUM: Alcuni si sono scandalizzati per il nudo che accompagnava il messaggio di Arisa, dimenticando che il corpo nudo è simbolo stesso dell’arte che ha attraversato secoli di storia, da non confondere con l’orrore della pornografia. A chi davanti al messaggio importante di Arisa si fissa a guardare il dito anziché la luna indicata, dedico la mia annuale “nuotata di primavera”. Nudo è bello, il porno va vietato“.

Le frecciate dal web, Valentina Nappi: “Video stupendo, peccato per la caption”

Il video di Adinolfi è stato subito bersaglio di frecciate ironiche da parte del web. Spicca in particolare la risposta beffarda di Valentina Nappi, nota attrice pornografica poco convinta dalle affermazioni del politico: “Il video è stupendo, peccato per la caption pietosa”. Tanti altri utenti ironizzano sulle sue parole: “”Il porno va vietato” vorrei proprio vedere la tua cronologia”. E ancora: “Comunque meglio di quando prova a fare politica”. Altri invece indagano sulle intenzioni di Adinolfi: “Mario non so se questa vuole essere un’implicita proposta di matrimonio ad Arisa, ma purtroppo ti devo far notare che nel post ha scritto che cerca uomini sanissimi”.