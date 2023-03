Laura Pausini non torna più a Sanremo: “Va rispettata una gerarchia”

Laura Pausini mai più sul palco di Sanremo, le motivazioni della cantante: “Va rispettata una gerarchia”. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la celebre artista parla del suo rapporto con la kermesse: “Non ho il coraggio di tornarci con il mio pubblico”.

Laura Pausini non tornerà più a Sanremo: “Va rispettata una gerarchia”

La celebre cantante italiana Laura Pausini ha da poco celebrato ben trent’anni di carriera nel mondo della musica. Per l’occasione, l’artista ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ha parlato anche dell’ultimo Festival di Sanremo. Le sue dichiarazioni circa la possibilità di un suo futuro ritorno alla kermesse, tuttavia, sono destinate a far storcere il naso a molti. Laura ha infatti affermato di non avere alcuna intenzione di tornare all’Ariston ora che si è costruita un ampio pubblico, a differenza di molti altri cantanti di spessore. A sua detta è necessario, una volta creato un certo pubblico, “rispettare una gerarchia“.

“Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle.” -ha spiegato la Pausini- “Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista”.

Mai al Festival neanche come conduttrice: “Non saprei come gestirlo”

Nel corso dell’intervista, la cantante ha parlato anche del suo possibile futuro come conduttrice di Sanremo, dopo l’esperienza alla guida dell’Eurovision 2022. Anche in questo caso, la risposta di Laura Pausini è negativa. “Tutti si aspetterebbero da me che un giorno prenda la direzione del Festival o che lo conduca. No, non me la sento.” -si spiega la cantante- “Non potrei essere distaccata da quelle decisioni. Soprattutto se dovesse capitarmi di avere degli amici che vogliono andarci. Detto onestamente, non saprei come gestirla. E poi con Festival così di successo, può capitare che ce ne sarà uno che andrà leggermente meno bene e non sono così sicura di me per affrontare anche questa ipotesi”.