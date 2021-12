Chi è Mariagrazia Cucinotta: carriera, cosa fa oggi, marito, figli

Chi è Mariagrazia Cucinotta, attrice e produttrice cinematografica diventata famosa soprattutto per la sua partecipazione nel film Il postino di Massimo Troisi.

Mariagrazia Cucinotta: carriera

Mariagrazia Cucinotta inizia la sua carriera al cinema in Vacanze di Natale ‘90 al fianco di Massimo Boldi, Christian De Sica, Diego Abatantuono ed Ezio Greggio. C’è però un’esperienza non solo cinematografica ma anche di vita a darle il successo: Il postino di Massimo Troisi.

Successivamente è stata impegnata in diversi i film e le serie televisive, da I laureati di Leonardo Pieraccioni alla fiction Il quarto re al fianco di Raoul Bova, dalla commedia Los Angeles – Cannes solo andata di Guy Greville-Morris fino a I soprano, Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone, e Vaniglia e cioccolato di Ciro Ippolito. Nel 2005 dà il via alla sua attività di produttrice, firmando prima il film corale All The Invisible Children e poi Last Minute Marocco, nel 2011 debutta nella regia col cortometraggio Il maestro. Il suo ultimo lavoro da attrice è Tutto liscio di Igor Maltagliati (2019).

Mariagrazia Cucinotta: cosa fa oggi

Mariagrazia Cucinotta è nata 27 luglio 1968 a Messina. Dopo il diploma in analisi contabile, Maria Grazia Cucinotta si è trasferita dalla Sicilia a Milano. Nel 1987 ha partecipato a Miss Italia, ed è stata scelta da Renzo Arbore come valletta per Indietro tutta! esordendo nel mondo dello spettacolo.

Oggi Maria Grazia Cucinotta è impegnata nel mondo della produzione cinematografica. Il suo esordio come produttrice risale al 2005 con il film All the Invisible Children. Nel 2015 ha invece prodotto la pellicola Babbo Natale non Viene dal Nord, commedia di Maurizio Casagrande nella quale c’è anche un suo cameo.

Nel 2017 è stato invece possibile ammirarla tra i protagonisti della prima edizione italiana di Celebrity Masterchef su Sky Uno.

Non solo lavoro e cinema. Mariagrazia Cucinotta è impegnata anche nel sociale e ne volontariato. Da anni volto di campagne informative contro la violenza sulle donne e finalizzate a sensibilizzare sull’importanza della ricerca contro i tumori femminili.

Per dare ancora più risalto a questo suo impegno, la bellissima messinese ha fondato nel 2019 una onlus per sensibilizzare verso due piaghe sociali rilevanti, ossia la violenza di genere e il bullismo. Il secondo tema, la cui gravità la Cucinotta ha conosciuto personalmente durante gli anni della scuola, è stato al centro anche del suo cortometraggio Il Compleanno di Alice.

Mariagrazia Cucinotta: marito

Maria Grazia Cucinotta è sposata dal 1995 con Giulio Violati, imprenditore e produttore, figlio di Carlo Violati – ex amministratore delegato di Ferrarelle. Ha origini romane. La coppia si è conosciuta alla fine degli anni Ottanta, quando la showgirl aveva appena partecipato a Miss Italia.

Mariagrazia Cucinotta: figli

Maria Grazia Cucinotta ha una figlia, Giulia, nata dal suo matrimonio con Giulio Violati nel 2001. La ragazza ha affiancato la madre nella produzione di Teen, un film sul bullismo, ma non sembra intenzionata a entrare nel mondo dello spettacolo.