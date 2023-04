Isola dei Famosi, Marco Predolin furioso dopo la nomination: “Dio perdona, io no”

Isola dei Famosi 2023, Marco Predolin su tutte le furie per la nomination: “Lo avevo capito in questi giorni che c’era qualcosa…”. L’ex conduttore si è sfogato con Cristina Scuccia: “Dio perdona, Predolin no!”.

Neanche il tempo di cominciare e il cast dell’Isola dei Famosi 2023 si è già ridotto, con l’eliminazione lampo del modello venezuelano Jhonatan Andres Mujica Carrillo, battuto al televoto flash da Luca Vetrone. Entro la prossima settimana il reality show di Ilary Blasi vedrà un altro naufrago lasciare l’Isola, uno tra i due nominati Marco Predolin ed Helena Prestes. Una situazione che ha irritato moltissimo l’ex conduttore, in grande svantaggio nei sondaggi rispetto alla modella brasiliana, che si è sfogato in una conversazione con Cristina Scuccia, ex Suor Cristina: “Io sono stato il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?“.

Lo sfogo con Suor Cristina: “Vai a dire alle Chicas che Dio perdona, Predolin no!”

Predolin è infatti al televoto grazie ai voti di cinque naufraghe, Pamela Camassa, Claudia Motta, Corinne Clery, Fiore Argento e la stessa Helena Prestes, che, a sua detta, si sarebbero organizzate per farlo fuori. Il naufrago è convinto che le altre concorrenti non gradiscano la sua estrema sincerità. Predolin avrebbe sempre detto ciò che pensa senza filtri o mezze verità ipocrite, un atteggiamento che non si presterebbe a strategie e moine tipiche dei reality show: “Mi dà fastidio perché io non riesco a fare subito baci, abbracci, gente che si abbraccia, gente che si bacia, tutti finti. Però io non riesco a farlo“. La cantante, unica della tribù delle donne a non votarlo, ha provato a rassicurarlo. L’ex conduttore le ha invece chiesto un favore: “Tu vai dalle Chicas adesso e dici: ‘Ha detto Marco che Dio perdona, Predolin no!“.