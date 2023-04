Marco Predolin, chi è oggi il conduttore all’Isola dei Famosi 2023: vita privata, ristorante, dove vive

Chi è oggi Marco Predolin, conduttore tra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. Ex presentatore di successo, si è dato da anni alla ristorazione ed è pronto a tornare in tv nel reality show di Ilary Blasi. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è oggi Marco Predolin, conduttore televisivo: vita privata, carriera, Isola dei Famosi 2023

Nato a Borgo Val di Taro il 26 marzo 1951, Marco Predolin ha 72 anni ed è un noto conduttore televisivo nel cast dell’Isola dei Famosi 2023. Nel mondo dello spettacolo dalla seconda metà degli anni Settanta, ha cominciato a farsi le ossa in radio per poi affermarsi sul piccolo schermo. L’esordio in tv arriva nel 1980, quando presenta un programma per bambini su Tele Montecarlo. L’approdo in Fininvest arriva qualche anno dopo: a partire dal 1983 conduce M’ama non m’ama, Il gioco delle coppie, Passiamo la notte insieme e Una rotonda sul mare.

Dal 1992 lavora invece per la Rai, presentando diversi programmi e rubriche per Rai 2 e Rai 3. Tra questi ricordiamo I circhi del mondo e La cultura dell’occhio. Su Italia 7 conduce il remake del game show M’ama non m’ama, Quanto mi ami?. Negli anni successivi continua a trovare spazio in tv anche come concorrente di reality show. Nel 2004 Predolin è uno dei principali protagonisti della prima edizione de La talpa. Svia i sospetti per tutta la durata del programma nel ruolo della “talpa” e si classifica al terzo posto. Nel 2017 è invece uno degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2, ma viene espulso dopo neanche un mese a causa di una bestemmia. Predolin si è detto molto eccitato di tornare a competere sull’Isola: “Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti”.

Il ristorante di Predolin in Sardegna: “Sono molto felice”

Da ben tredici anni Marco Predolin gestisce Pirati Italiani, un ristorante a Porto Rotondo, in Sardegna. “Sono molto felice.” -afferma l’ex conduttore in un’intervista a Il Tempo del 2021- “Gestiamo il locale in modo familiare, accogliendo i nostri ospiti come fossero a casa nostra. Io mi diverto, intrattengo cantando e stando sempre nel locale e, credimi, la cosa mi dà davvero tanta soddisfazione”. La sua attività, come del resto moltissime altre nel settore, ha avuto diversi problemi a causa della pandemia da Covid, ma sembra aver trovato più stabilità negli ultimi tempi.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Marco Predolin è sposato dal 2019 con Laura Fini. I due si frequentano dal 2017 e si amano tantissimo, nonostante abbiano ben 26 anni di differenza. “Mi sono innamorato di Laura perché è una donna forte, concreta, come piace a me.” -spiega Predolin a Pomeriggio Cinque– “Il nostro è un rapporto simbiotico, ora lavoriamo anche insieme nel mio ristorante”.

Il conduttore è il padre di tre figli, nati da due precedenti relazioni. Il suo primogenito è Alan, nato dal suo primo matrimonio con una donna di cui non è nota l’identità: “Alan è grande e vive in California da tempo: con lui ho un normale rapporto tra due adulti”. Dopo il divorzio dalla sua prima moglie, Predolin ha altre due figlie con un’altra donna, Bianca e Gilda: “Devo dire che con le figlie, Gilda e Bianca sono un padre attento, presente e, a volte, severo. Ma è anche questo il ruolo di un genitore: non si può sempre dire sì”. Ogni tanto Marco pubblica alcune foto in compagnia dei suoi familiari sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 13mila followers.