Ilary Blasi al veleno contro Totti all’Isola dei Famosi: “Per uno che va…”

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi contro Francesco Totti: “Per uno che va…”. La conduttrice si è tolto un sassolino dalla scarpa con il suo ex marito durante la prima puntata del reality show: “Le cose sono cambiate”.

Neanche il tempo di cominciare e l’aria si fa già pesante all’Isola dei Famosi 2023. La conduttrice Ilary Blasi ha approfittato del ritorno in prima serata del suo blasonato reality show per lanciare una frecciata contro il suo ormai ex marito, Francesco Totti. “Allora, è esattamente un anno che non ci vediamo. Vi avevo lasciato con il claim: tutto può cambiare. Dall’anno scorso le cose sono cambiate, non c’è più un uomo accanto a me.” -spiega Ilary, per poi chiudere con una battuta- “Sto parlando di Nicola Savino…”. Un piccolo scherzo con riferimento all’opinionista della scorsa edizione che ha dato forfait quest’anno, in quanto fin troppo impegnato con lo show di TV8 100% Italia: “Ci sta seguendo da casa, ti mando un bacio ti voglio bene”. Poi Blasi torna seria e non si lascia sfuggire l’occasione di fare un commento avvelenatissimo contro il suo ex: “Per uno che va, c’è sempre uno che arriva…“.

Niente dettagli dalla conduttrice, labbra cucite a Verissimo: “Non è il momento”

Se si escludono le battutine, tuttavia, Ilary Blasi non sembra al momento avere intenzione di condividere troppo circa la sua attuale situazione con l’ex bomber romano. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, proprio in vista del ritorno in tv dell’Isola, la conduttrice non si è fatta sfuggire nulla sulla rottura. È la stessa Toffanin a bloccare sul nascere ogni possibile dialogo sulla questione. “Non possiamo far finta di niente.” -ammette Silvia- “So che da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma non è il momento. Ne parleremo quando sarà il momento giusto”. Un gesto che Ilary Blasi ha apprezzato molto: “Ti ringrazio per rispettare i miei tempi”.