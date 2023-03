The Movie Critic è il decimo e ultimo film di Tarantino: quando esce e di cosa parla

The Movie Critic dovrebbe essere il titolo dell’ultimo film del regista Quentin Tarantino. Non si hanno ancora certezze ed ufficialità ma solo voci sia sul titolo sia sulla storia che il regista porterà sul grande schermo prossimamente. Il regista ha sempre detto che il suo decimo film sarebbe stato il suo ultimo lavoro per il Cinema. Intanto, ecco le informazioni che sono trapelate.

The Movie Critic è il decimo e ultimo film di Tarantino

The Movie Critic dovrebbe essere il titolo del decimo ed ultimo film del regista Quentin Tarantino. “Voglio fare un decimo film e poi basta”, aveva detto Tarantino in un’intervista tv da Fabio Fazio nel 2021. Il regista aveva poi fatto un mezzo passo indietro: “Potrei cambiare idea, ma 32 anni mi sembrano già una buona carriera”. “Non penso che si debba restare in scena fino a quando il pubblico non ti implora di scendere”, spiegando poi: “L’idea è lasciare una filmografia di dieci film. Non è una decisione scolpita nella pietra, ma è nei miei progetti”.

Quando esce e di cosa parla

Le riprese dovrebbero iniziare nel prossimo autunno. Inoltre, oltre al titolo sono inoltre emersi i primissimi dettagli sulla storia. Sembra che questa sarà ambientata a Los Angeles verso la fine degli anni ’70 e dovrebbe avere al suo centro una protagonista femminile. La protagonista della sceneggiatura dovrebbe essere Pauline Kael, uno delle critiche cinematografiche più importanti ed influenti di tutti i tempi. La Kael, scomparsa nel 2001, è stata una professionista poliedrica avendo pubblicato anche saggi e romanzi. Nota nell’ambiente per i suoi rapporti burrascosi con i redattori e i registi, verso la fine degli anni settanta ottenne l’incarico di consulente per la Paramount, una posizione che ha accettò per volere dell’attore Warren Beatty.

