Fiore Argento, chi è la figlia di Dario Argento: Isola dei Famosi 2023, vita privata, figli

Chi è Fiore Argento, figlia di Dario Argento tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Poco nota rispetto alla sorella minore Asia, si è fatta un nome nel mondo della moda come stilista. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è Fiore Argento, figlia di Dario Argento all’Isola dei Famosi 2023

Nata il 3 gennaio 1970, Fiore Argento ha 53 anni ed è nota al pubblico in quanto figlia del noto regista Dario Argento. Meno famosa di sua sorella minore Asia, è nata dall’unione del re dell’horror italiano con la sua prima moglie, Marisa Casale. Ha un rapporto molto stretto con suo padre, con il quale ha lavorato come attrice in gioventù. Lo racconta lei stessa in una recente intervista: “È solo l’uomo più dolce del mondo. Sul set lo chiamavo maestro perché papà mi sembrava brutto. A otto anni ho chiesto di poter andare a vivere con lui. E’ stato un po’ padre e un po’ madre con me, è stata una cosa bellissima. Tempo fa mi ha fatto commuovere con una sua frase: “Sei talmente una bella persona che anche se non fossi mia figlia, ti vorrei come migliore amica”.

Fa il suo debutto al cinema da adolescente nel 1985, con un cameo in Phenomena, nono film di suo padre nonché il suo preferito. Dopo una breve esperienza a teatro nell’opera Démoni, tuttavia, Fiore si allontana dalla recitazione per dedicarsi alla sua vera passione: la moda. Si forma al Fashion Institute of Technology di New York e in seguito fonda una sua linea di abiti. Nel corso della sua carriera da stilista, ha collaborato con marchi importanti, tra cui anche Fendi.

Nel 2023 Fiore Argento è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico approdando all’Isola dei Famosi 2023. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la stilista è parsa molto entusiasta: “Mi ha convinta a partire la voglia di mettermi in gioco a 360 gradi, di dare una prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Forza che, comunque, io so già di avere anche per il fatto di non aver paura di mostrare ogni sfaccettatura di me, anche le fragilità”. Sua sorella Asia, al contrario, ha dichiarato di non approvare la scelta della sua sorella maggiore. A sua detta la sua partecipazione al reality comporta dei rischi per la privacy della famiglia: “Temo possa raccontare, per ingenuità, fatti e circostanze private che riguardano la famiglia”.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Si hanno pochissime notizie circa la vita privata e sentimentale di Fiore Argento. In passato ha avuto una relazione con l’attore Pietro Delle Piane, attuale compagno di Antonella Elia, showgirl e stella dei reality degli anni Duemila. Fiore non ha mai avuto figli e al momento dovrebbe essere single. Non ci sono tracce di un potenziale compagno neanche sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta un seguito di oltre 5mila utenti.