Isola dei Famosi 2023, nominati fino al 15 maggio: sondaggi, come votare

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 15 maggio? Fino alla prossima settimana cinque naufraghi si giocano la permanenza in Honduras: il meno votato finirà sulla spiaggia di Sant’Elena. Chi sarà eliminato? Come votare il proprio “famoso” preferito? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 15 maggio: i dati dei sondaggi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, il naufrago Christopher Leoni ha raggiunto Nathaly Caldonazzo sulla spiaggia di Sant’Elena. Ilary Blasi ha annunciato lo scioglimento della tribù degli Accoppiados, d’ora in poi i suoi membri gareggeranno come concorrenti singoli. Alessandro Cecchi Paone non ci sta, vuole continuare il gioco al fianco di Simone Antolini: “Assolutamente no, noi giochiamo solo in coppia, a settembre siamo stati interpellati in coppia. In coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”. Il clima è tesissimo sull’Isola, sono ben cinque i naufraghi che rischiano l’ultima spiaggia, inclusi due ex Accoppiados. Si tratta di Fiore Argento, Gian Maria Sainato, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Chi vuoi salvare tra Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli e Noise? #Isola pic.twitter.com/MqYiXiXWdJ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 8, 2023

Secondo i primi dati raccolti nei sondaggi, i concorrenti più a rischio sono Marco Mazzoli e Paolo Noise. I due ex Accoppiados sono sul fondo sia su Forumfree che su RealityHouse. Tra i due quello più traballante sembra essere Noise, distanziato al 5% contro il 14% di Mazzoli su Forumfree. Pochi dubbi, invece, per quanto riguarda la concorrente preferita: Helena Prestes ha una comoda posizione in testa alla classifica in entrambi i sondaggi.

Come funziona il televoto: come votare e come salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: