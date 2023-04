Christopher Leoni, chi è il modello brasiliano all’Isola dei Famosi 2023: vita privata, moglie, figli

Chi è Christopher Leoni, attore e modello brasiliano tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. Dal successo in Italia grazie alle fiction, alle spiagge dell’Honduras: scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Christopher Leoni, modello brasiliano all’Isola dei Famosi 2023: vita privata, carriera

Nato a San Paolo il 29 settembre 1986, Christopher Leoni, all’anagrafe Christopher Cassio Martins Meireles, ha 37 anni ed è un noto attore e modello di origini brasiliane, sulla bocca di tutti nel 2023 per la sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Inizia a sfilare sulle passerelle in Sudamerica, prima di tentare la fortuna in Europa. Arriva a Milano nel 2002, dove lavora per anni nel mondo della moda. Nel 2012 i suoi sforzi vengono ripagati con l’occasione di debuttare come attore: interpreta Lee Di Maggio in L’onore e il rispetto – Parte terza, nota fiction targata Mediaset.

Negli anni successivi Christopher Leoni si ritaglia il suo spazio sul piccolo schermo, sia come attore che come personaggio televisivo. Recita in Pupetta – Il coraggio e la passione, Il peccato e la vergogna 2, L’onore e il rispetto – Parte quarta e Il bello delle donne…alcuni anni dopo. Nel 2017 fa inoltre la sua prima esperienza in un talent show, partecipando come concorrente a Ballando con le stelle 12 con la maestra di danza Ekaterina Vaganova. La pista da ballo non porta fortuna a Leoni, eliminato nella quinta puntata del programma.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Christopher Leoni non è sposato, ma è da anni sentimentalmente legato a Francesca Versace, stilista e brand designer figlia di Santo Versace. I due abitano insieme a Milano, insieme ai loro due figli: Ayla Leonor, nata nel 2014, e Santo, che porta il nome del nonno ed è nato nel 2017. Non è raro per Christopher pubblicare foto e video della sua famiglia sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 13mila followers. Tanti anche i contenuti riguardanti la sua carriera da modello ed attore, come servizi televisivi e scatti per brand di moda.