Totti sfratta Ilary Blasi e famiglia, la conduttrice perde la Longarina

Francesco Totti sfratta Ilary Blasi, la conduttrice e la sua famiglia perdono il centro sportivo della Longarina. La struttura fu acquistata dall’ex calciatore nel 2003. L’ordinanza esecutiva sarà operativa a partire dal 30 giugno.

Continua la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ora l’uno contro l’altra in un terzo procedimento giuridico dopo il divorzio e il caso Rolex. L’ex capitano della Roma ha infatti sfrattato la sua ex moglie e la sua famiglia dal centro sportivo della Longarina. Secondo il Corriere della Sera, l’ordinanza esecutiva sarà operativa a partire dal 30 giugno, giorno in cui l’ufficiale giudiziario visiterà la struttura per intimare l’abbandono dell’edificio all’ASD Longarina, società guidata dalla sorella maggiore di Ilary, Silvia Blasi.

Che cos’è la Longarina, cosa ha deciso il giudice?

Totti aveva acquistato la Longarina nel 2003, dall’ex centrocampista della Roma Angelo Orazi. In seguito aveva affidato la sua gestione a suo fratello, Riccardo, per poi intestarne circa il 5% a suo cugino, Angelo Marrozzini. In seguito la struttura è passata ai Blasi, con il marito di Silvia, Ivan Peruch, che ha acquisito un’altra quota del bene. L’ex bomber stava provando a trovare un accordo sul complesso sportivo già da diverso tempo, chiedendo la completa disponibilità della Longarina: “La risposta dei Blasi è stata negativa. A quel punto Totti ha chiesto che almeno gli venisse pagato un canone di affitto mensile. Un altro no. Non gli è rimasto che passare alle vie legali”. Il giudice ha accolto la richiesta di Totti senza neanche aprire un’inchiesta. È inoltre possibile che venga imposto alla famiglia Blasi il pagamento di dieci anni di canoni arretrati, mai versati all’ex calciatore.