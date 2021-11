Valentina Ferragni ha tolto un brufolo sospetto con un’intervento chirurgico. La giovane sorella di Chiara Ferragni, infatti, è stata operata al viso. Lo ha rivelato lei stessa sui social e la notizia, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web.

Valentina Ferragni è malata?

Non è la prima volta che Valentina Ferragni racconta ai propri fan le sue problematiche di salute. La sorellina di Chiara infatti, che ha intrapreso la carriera di influencer sull’onda dell’esempio dei Ferragnez, aveva già confessato ai fan alcune sue problematiche. “La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto che si chiama insulino-resistenza“ aveva infatti confessato ai suoi follower qualche mese fa.

Valentina Ferragni, brufolo sospetto tolto dal viso: “Era un tumore”

La sorella di Chiara, che sta già affrontando l’insulino-resistenza, si è trovata ora ad essere operata per togliere un brufolo sospetto. Il motivo? All’inizio il “coso” (come lei lo ha chiamato) sembrava solo un brufolo sotto la pelle ma, in un secondo momento, si è rivelato essere un tumore basocellulare maligno pericoloso per la pelle. “Per fortuna l’ho preso in tempo, andate sempre dal medico se avete dei problemi o vedete se qualcosa non va – ha esortato l’influencer ai suoi fan – ci ho messo un po’ a realizzarlo, ma i dottori hanno detto che era la prima volta che trovavano un carcinoma su una persona della mia età. Questo carcinoma sembrava silente per mesi, prima dell’operazione sembrava quasi guarito. È importante andare dal dottore se vi sentite strani”

Valentina Ferragni e l’operazione

Per rimuoverlo è stato necessario un bisturi elettrico. “Nel corso dell’anno il brufolo si è evoluto in peggio – ha spiegato ai fan – tanto che ha iniziato ad ulcerarsi e stava peggiorando. In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo). La parte rimossa verrà dunque analizzata per capire di cosa si tratta.

Valentina Ferragni dopo l’operazione: “La salute prima di tutto”

Nonostante questa operazione la giovane influencer non si è persa d’animo e ha voluto lanciare ai suoi follower un messaggio importante. 2 “Se avete un problema non esitate, andate dal medico. La salute è la cosa più importante”. L’influencer ha poi spiegato che “Ora ho tre punti e una benda. Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento e per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute”