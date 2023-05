Chi è Melissa, Simone Antolini ha una figlia segreta? “Le voglio molto bene”

Chi è Melissa, autrice del disegno misterioso a Simone Antolini: il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 ha una figlia segreta? Il naufrago, per il momento, resta sul vago: “È una bambina a cui voglio molto bene”.

Chi è Melissa, Simone Antolini ha davvero una figlia segreta?

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ha creato molta curiosità tra il pubblico a casa grazie ad un misterioso messaggio arrivato ad uno dei concorrenti. Simone Antolini, giovane compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha infatti ricevuto una pergamena da parte di una bambina, la piccola Melissa. Al suo interno c’era il disegno di una manina con accanto scritto: “Ti voglio bene”. Simone è parso sorpreso ed emozionato per il messaggio, ma non ha voluto svelare dettagli circa il suo rapporto con Melissa: “Ma prometto che ne parlerò”. Il web è stato subito invaso da teorie circa il legame tra il naufrago e la bambina, che secondo alcune voci di corridoio altri non è che la sua figlia segreta. Secondo Televisionando, Antolini avrebbe avuto una relazione con una donna quattro anni fa, dalla quale sarebbe nata la piccola Melissa. Quanto c’è di vero in queste voci?

Cosa ha detto il naufrago: “È una bambina a cui voglio molto bene”

Per il momento Simone Antolini non si è sbottonato molto sull’argomento, limitandosi a dedicare a Melissa la sua vittoria della prova leader. “È una bambina a cui voglio molto bene.” -spiega il naufrago- “Lei vuole molto bene a me e quindi dedico tutto questo a lei”. Simone ha ammesso di essere molto legato alla piccola Melissa: “È parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro. Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell’isola. La voce un bel messaggino. Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme. Chi è? Ancora non sono pronto a rivelarlo. Però prometto che presto parlerò di lei e racconterò tutto”.