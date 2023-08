Nuove destinazioni e opportunità di risparmio per rispondere al caro-vacanze

Cara vacanza, quanto ci costi! A partire dai biglietti aerei, i cui prezzi sono decollati, il costo delle ferie sono lievitati e l’estate 2023 si caratterizza per la ricerca di soluzioni nuove, alternative, smart che consentano di non rinunciare ai tanto agognati giorni di riposo, che siano in riva al mare o per itinerari esotici.

Restano saldi tra le preferenze dei vacanzieri grandi “classici” come Grecia e Turchia

Così accanto alle new entry come l’Albania restano saldi tra le preferenze dei vacanzieri grandi “classici” come Grecia e Turchia, e ritorni come il Giappone (nella top five delle preferenze). Questo è quanto emerge da un’analisi condotta da WeRoad, la piattaforma che propone un nuovo modo di vivere la vacanza unendo l’esperienza del viaggio e la creazione di una community.

L’analisi di WeRoad

L’analisi di WeRoad si è concentrata sul segmento dei millennials di Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Chi tra di essi ha prenotato le vacanze con largo anticipo -il 50%- ha preferito Medio Oriente e Centro America, con Giordania e Cuba in testa alla classifica. Per chi ha scelto, o ha potuto organizzarsi per tempo, la scelta del “lungo raggio” significa soprattutto, entrare in contatto con altre culture e vivere nuove esperienze. Per quelli che invece hanno deciso solo a poche settimane dalla partenza, le mete principali sono quelle a corto raggio con in testa le spiagge greche, albanesi e turche e, per chi è in cerca di refrigerio, l’Islanda.

La partnership tra WOLF Hungry for life e WeRoad.

Il trend del 2023, però, è soprattutto la ricerca di soluzioni che consentano di risparmiare senza rinunciare al valore esperienziale del viaggio e della vacanza. In questa direzione va la partnership tra WOLF Hungry for life e WeRoad.

WOLF Hungry for life (frutto della collaborazione tra HYPE, la prima fintech italiana punto di riferimento nella gestione del denaro tramite app che ha già conquistato oltre 1,7 milioni di clienti, e BE SHAPING THE FUTURE, società leader nella consulenza al mondo finance) è il lifestyle program che intende avvicinare il pubblico ai grandi temi ed eventi che impattano sui mercati finanziari e sulla vita di tutti, offrendo al contempo strumenti e opportunità per aiutare i clienti a vivere al meglio le proprie passioni.

Come WeRoad anche WOLF si rivolge ai millennials e a tutti coloro che, curiosi e dinamici, vivono il cambiamento e colgono le opportunità di crescita personale, condividendo i valori della community.

I sottoscrittori dei conti HYPE Next e Premium possono entrare a far parte della community di WOLF: un ecosistema fatto di contenuti, esperienze e vantaggi esclusivi come cinque codici sconto da 150 euro ciascuno (fino ad un totale di 750 euro annui) da utilizzare con WeRoad. Inoltre, i titolari del conto Premium di HYPE non solo hanno diritto di accesso ad oltre 1100 lounge aeroportuali in tutto il mondo, ma godono anche di una serie di coperture assicurative per rendere la vacanza più sicura e serena: rimborso delle spese per emergenze mediche all’estero, indennizzo per lo smarrimento o ritardo di consegna del bagaglio, rimborso per l’annullamento dei voli, copertura per l’annullamento del viaggio.