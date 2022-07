Piqué chiede scusa a Shakira, la cantante è furiosa: lascia la Spagna?

Piqué chiede scusa a Shakira dopo il tradimento, la cantante non vuole saperne. Continua la telenovela tra il calciatore spagnolo e la sua celebre compagna, che rifiuta ogni tentativo di riconciliazione. Secondo alcune voci, Shakira sarebbe pronta a lasciare la Spagna insieme ai figli.

Piqué pentito chiede scusa a Shakira, la cantante non perdona il tradimento

Nuovo capitolo per la rottura tra Gerrard Piqué e Shakira. La coppia, ormai nella rosa degli “scoppiati” dell’estate 2022, è da settimane al centro del gossip.

Un rapporto durato undici anni, distrutto da una tresca di due mesi tra il difensore del Barcellona e una cameriera. Secondo diversi giornali di gossip, il calciatore avrebbe mostrato segni di pentimento e le starebbe provando tutte per riallacciare i rapporti con la compagna, che però non ne vuole sapere. “Gerad Piqué ha rotto con la cameriera con cui intratteneva un rapporto da due mesi.” –sostiene il paparazzo Jordi Martin, ospite al programma spagnolo Socialité– “Mi dicono che Gerard assicura a una persona del suo ambiente molto vicino che è un uomo single, che ha molti amici.

Ma assicurarvi che vuole avere un ottimo rapporto con la madre dei suoi figli”.

Shakira va in Spagna? La lotta per l’affidamento dei figli

In base ad alcune indiscrezioni del Corriere dello Sport, tuttavia, le scuse di Piqué sono destinate a cadere nel vuoto. Shakira è infatti inamovibile e ancora furiosa per il tradimento del compagno. La riconciliazione è ben lontana dai suoi pensieri, anzi. Secondo alcune voci, la cantante si starebbe preparando a lasciare la Spagna insieme ai due figli, Milan e Sasha.

Shakira vorrebbe lasciarsi le spalle il compagno e la Catalogna e trasferirsi negli Stati Uniti, a Miami. Piqué, ovviamente, si oppone fermamente all’idea che i suoi figli vivano così lontano da lui e starebbe cercando tramite i suoi avvocati di trovare un compromesso con la sua ex. Per il momento ogni tentativo di mediazione si è rivelato un fallimento. Shakira non ha intenzione di comunicare con l’ex compagno e ha tagliato i rapporti anche con i parenti e gli amici di lui.