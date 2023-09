Chi era Filippo Momesso, pilota di motociclismo trovato morto

Filippo Momesso era un pilota di motociclismo, trovato morto a Trento.

Filippo Momesso, 24 anni, pilota iscritto al campionato italiano motociclismo di velocità è stato trovato morto nella sua casa di Trento . Originario di Oderzo (Treviso), aveva frequentato l’ateneo trentino dove a luglio si era laureato in ingegneria informatica . Le cause del decesso sono in corso di accertamento. A piangere in primo luogo la morte del ragazzo, oltre alla famiglia, anche la comunità di Oderzo dove il ragazzo e la sua famiglia sono conosciuti. Nei prossimi giorni saranno celebrate le esequie.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto di preciso al pilota ma secondo il quotidiano il Gazzettino non si esclude un incidente domestico o un malore. Attualmente non è stato reso noto se verrà disposta o meno l’autopsia.

Carriera

La morte di Momesso colpisce molti appassionati di motociclismo, a maggior ragione per il fatto che proprio due settimane fa era salito sul podio al Mugello. In questa stagione era prima sceso in pista nel National Trophy1000, per poi riscendere in pista nel trofeo Aprilia RS660 proprio sul circuito italiano del Mugello.

Il ricordo del suo allenatore

Il preparatore atletico e suo allenatore, Andrea Klein, ha voluto ricordarlo al quotidiano veneto Il Gazzettino: “Sono veramente addolorato – ha detto — conoscevo Filippo da quando aveva 5 anni. L’ho seguito lungo tutta la sua carriera sportiva, ero il suo preparatore atletico. Dal punto di vista sportivo le sue prestazioni erano eccellenti. Nel contempo aveva intrapreso un percorso di studi di tutto rispetto, laureandosi in ingegneria informatica con risultati eccezionali.”.