Ilary Blasi contro Francesco Totti: la cifra richiesta per il mantenimento

La “guerra” tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è affatto conclusa. Ilary Blasi è infatti tornata a parlare per chiedere la cifra per il mantenimento, una richiesta molto elevata pensando anche al suo patrimonio.

Tra i due la separazione è più che certa.

La cifra del mantenimento chiesta da Ilary Blasi

Una guerra ormai aperta, soprattutto dopo l’ultima udienza, tenutasi il 31 Marzo. La conduttrice – che si è fatta già vedere con la sua nuova fiamma – avrebbe avanzato la richiesta per il mantenimento da parte dell’ex marito Totti. Non tanto per lei, quanto per i tre figli, rispettivamente: Chanel, Isabel e Christian. L’assegno proposto dall’ex calciatore della Roma si aggirerebbe su un importo che oscilla tra i 12.000 e i 15.000 euro mensili, somma di denaro che la 41enne ha giudicato ridicola e perciò troppo bassa. La sua richiesta di circa 20.000 euro al mese, una controproposta che Totti ha rifiutato immediatamente.

Questo è ciò che trapela dal Corriere della Sera, una cifra troppo elevata se si pensa al mantenimento di appena tre persone, senza contare il patrimonio della showgirl italiana che, solo grazie a Mediaset, può contare circa un milione di euro. Un conto corrente nettamente superiore a quello dell’ex capitano dei giallorossi.

Intanto il rapporto si inasprisce sempre di più: in attesa di trovare il giusto accordo per il mantenimento dei figli, Ilary Blasi avrebbe cambiato la serratura della casa all’EUR. In più, la stessa conduttrice avrebbe già invitato nell’abitazione il suo nuovo compagno, Bastian Muller. Questo comportamento ha stizzito, e non poco, Francesco Totti che si troverebbe dunque costretto a suonare e quasi a “chiedere il permesso” per entrare in casa, rischiando di trovare già un altro uomo.

Questo divorzio prende sempre più le sembianze di una soap opera, vedremo a cosa porterà e quali saranno le misure adottate da ambo le parti.