Serena Enardu oggi: compagno Pago, Uomini e donne

Serena Enardu, compagna di Pago, è una ex tronista di Uomini e Donne.

Serena Enardu oggi

Classe 1976, Serena Enardu è una ex tronista di Uomini e Donne originaria di Quartu Sant’Elena. Nata il 19 luglio (Cancro) è diventata famosa non solo per il ruolo di tronista che ha ricoperto in televisione, ma anche per il fatto di avere una sorella gemella di nome Elga, che ha deciso di seguire le sue orme.

Nel 2011 inizia la sua carriera televisiva al fianco di Cristian Coco a Striscia la Notizia e successivamente volti di Zoolander 2, con Ben Stiller e Owen Wilson. Oggi è una affermata influencer, molto seguita e sempre amata.

Serena e Pago

Dopo un periodo di difficoltà, Serena Enardu e Pago hanno deciso di riprovare a riconciliarsi. Ai microfoni di CasaPipol, Serena Enardu ha parlato della sua attuale situazione sentimentale, chiarendo i motivi per cui ha deciso di non condividere nulla del suo privato.

Ha poi fatto capire che ha deciso di riprovarci con Pago dopo un periodo difficile. Proprio su Pago, in particolare, avrebbe detto: “Credo che due persone che stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Non è necessario firmare un contratto. Sì a Pago tutta la vita”. In merito alla sua vita privata, ha detto che “Da un po’ di tempo a questa parte con tutte le esperienze che ho avuto cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, con tutto il mio entourage, già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile.

I rapporti d’amore sono molto particolari, non ci sono solo discese”