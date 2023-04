Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano insieme? “Ci siamo sentiti…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano insieme dopo il GF Vip 7? L’ex coppia pare aver ritrovato un certo feeling dopo la breve parentesi della modella ceca all’interno della casa. Parla l’ex tronista: “Ci siamo sentiti, vediamo cosa succede”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme?

Potrebbero esserci ancora speranze per i fan di Luca Onestini e Ivana Mrazova: l’ex coppia potrebbe presto tornare insieme. L’ex gieffino, eliminato in semifinale al Grande Fratello Vip 7, è tornato a parlare della modella ceca, sua vecchia fiamma. Ivana ha passato un breve periodo da ospite nella casa del GF, durante il quale lei e Luca hanno cominciato a riavvicinarsi. “Quando è lei entrata è stata un’emozione molto forte.” -ha spiegato l’ex tronista a Casa Chi– “Ho rivisto una persona alla quale sono molto legato. Lei è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano. Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse”.

I progressi fuori dalla casa: “Ci siamo sentiti, vediamo cosa succede”

Nel corso dell’intervista Luca Onestini ha ammesso di aver già parlato con Ivana Mrazova, pregando però il pubblico di rispettare la sua privacy: “Ci siamo sentiti fuori, è stato bello, però per il resto nella vita privata adesso vorrei godermi la privacy. Ora vediamo cosa succede“. L’ex gieffino non esclude che possa risbocciare qualcosa di importante: “Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo. Adesso la nostra vita ci aspetta libera. Tutto quello che abbiamo vissuto insieme non si può dimenticare. Io e lei abbiamo fatto molto e comunque fa parte della mia vita e credo sia normale”.