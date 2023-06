Raffaele Paganini, chi è il ballerino: biografia, incarichi, moglie, figli

Raffaele Paganini è un ballerino e attore teatrale italiano.

Chi è Raffaele Paganini

Raffaele Paganini è un ballerino, che inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza all’età di 14 anni, assieme a tre dei suoi fratelli. Classe 1958, diventa popolare in Italia grazie alle apparizioni in tv in programmi quali Fantastico, Il cappello sulle ventitré, Al Paradise, e Europa Europa. È stato all’Opera di Roma direttore ad interim per poco più di una stagione. In seguito si è poi dedicato alla commedia musicale e alla direzione della sua compagnia privata.

Importanti collaborazioni

Come danzatore ospite, Paganini collabora con il London Festival Ballet (oggi English National Ballet), il Ballet Theatre Francais de Nancy, l’Opernhaus Zürich. Tra le sue partner Oriella Dorella, Eleonora Cassano, Valentina Kozlova e Margaret Illmann.

Collabora con numerose scuole di danza e fonda a Roma la sua propria scuola chiamata L’atelier della Danza di Raffaele Paganini.

Paganini in tv

Il ballerino ha ottenuto anche una notorietà mediatica in tv. Nel 2009 è uno dei giudici del talent show di Rai 2 Italian Academy 2, nel 2010 diventa docente della Musical Artime Academy, nel 2011 partecipa come concorrente al reality show di Rai 2 L’isola dei famosi (viene eliminato nel corso della sesta puntata con il 29% dei voti), nel 2014 entra nella casa del Grande Fratello come ospite della puntata per giudicare la prova settimanale.

Nel 2015-2016 è stato inviato ricorrente di Quelli che il calcio per seguire dagli stadi le partite della squadra del figlio in quella stagione al Frosinone.

Moglie e figli di Raffaele Paganini

Debora Murina è la moglie di Raffaele Paganini con la quale il ballerino ha avuto due figli. Anche Debora è stata una ballerina e la danza è sempre stata nelle sue corde.