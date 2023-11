Io Canto Generation, anticipazioni e ospiti prima puntata: dove vederlo in tv e streaming

Io Canto Generation, torna in tv il talent show per ragazzi di Gerry Scotti: le anticipazioni, gli ospiti e i giurati nella prima puntata di stasera.

Io Canto Generation, anticipazioni e ospiti della prima puntata del 22 novembre 2023. Il talent show di Gerry Scotti dedicato ai giovanissimi torna in tv dopo ben dieci anni di assenza. Tutto quel che c’è da sapere sul ritorno in grande stile di Io Canto.

Io Canto Generation, anticipazioni ed ospiti della prima puntata 22 novembre

Questa sera, mercoledì 22 novembre, Gerry Scotti presenta finalmente il suo Io Canto Generation. Dopo una serie di rinvii e ben 10 anni di assenza dal piccolo schermo va in onda la prima puntata della nuova versione del talent show con protagonisti giovanissimi cantanti. Ventiquattro ragazzi e ragazze tra i dieci e i quindici anni divisi in sei squadre si affrontano in una gara canora ad eliminazione. Le squadre verranno sciolte solo nella finalissima, durante la quale i giovani rimasti in gara si sfideranno sul palco per aggiudicarsi il premio finale:

Un percorso formativo alla sede di Firenze della New York Film Academy;

Un viaggio a New York per visitare Broadway ;

; La possibilità di registrare una cover, offerta da Radio 101.

Giudici e caposquadra, i grandi nomi nel talent di Gerry Scotti

Ogni team di giovani artisti ha un caposquadra d’eccezione, con i quali i partecipanti avranno la chance di esibirsi in duetto. A guidare i ragazzi ci saranno Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di Io Canto. Anche la giuria è composta da quattro vip di spessore: Al Bano, Claudio Amendola, Michelle Hunziker ed Orietta Berti. Ci sarà anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, che insieme alla giuria avrà il compito di selezionare chi salvare tra i componenti della squadra ultima in classifica. Le esibizioni dei giovani artisti saranno infine accompagnate da una band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Dove vedere Io Canto Generation in tv e in streaming

La prima puntata di Io Canto Generation andrà in onda questa sera alle 21.25 in prima serata su Canale 5. Sarà inoltre disponibile in ogni momento in streaming su Mediaset Infinity. Lo show sarà composto da sei puntate, inclusa la finalissima che andrà in onda il 27 dicembre 2023.