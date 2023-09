Orietta Berti per la Pa testimonial per il “posto figo” (perchè fisso) nella pubblica amministrazione. La famosa cantante, che negli ultimi anni si è avvicinata sempre più al mondo giovanile, ha ora accettato di partecipare ad un progetto per promuovere il pubblico impiego.

Pa, Orietta Berti testimonial del “posto figo”

Orietta Berti sarà la testimonial di uno spot pubblicitario per “scardinare i vecchi stereotipi sul lavoro pubblico e raccontare come sta cambiando la Pubblica Amministrazione ”.Il Governo guidato da Giorgia Meloni, quindi, ha scelto lei per questo particolare compito che avrà come slogan “Più che un posto fisso un posto figo!”.

Orietta Berti esce da una esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip 7.

Dove verrà trasmesso

Lo spot verrà trasmesso sui canali televisivi e radiofonici della Rai a partire da venerdì 15, Federica Archetti, una giovane funzionaria dell’Agenzia delle Entrate di Brescia che nel tempo libero fa l’attrice.

Cosa ha detto il Governo sul nuovo spot per la Pa

In merito al nuovo spot pubblicitario ha detto la sua il ministro della Pa Paolo Zangrillo che ha così commentato il progetto “ ‘Le nuove generazioni non si accontentano del posto fisso ma vogliono mettere in gioco le loro capacità, le loro virtù e i loro nel talenti e quindi ambiscono a lavorare in organizzazioni che sono capaci di valorizzarli”.

Lo spot promozionale, realizzato da Mepa, ha come protagonista Lucia, una giovane architetta comunale che racconta le sue giornate di lavoro.