Afroamericano su sedia a rotelle ucciso dalla polizia: succede in California. VIDEO

Ancora una volta un afroamericano viene ucciso dalla polizia negli Usa. Secondo la prima ricostruzione, i poliziotti hanno inseguito e ucciso un uomo privo di gambe, in fuga, sospettato di aver accoltellato una persona. La vittima è Anthony Lowe, 36 anni, uccisa con una decina di colpi da arma da fuoco lo scorso 26 gennaio. Poche settimane dall’ultimo incredibile incidente sempre con la polizia.

“Hanno ucciso mio figlio senza gambe e su una sedia a rotelle”, ha denunciato la madre Dorothy, parlando del figlio come di “un bravo papà”. Gli agenti hanno quindi tentato di fermarlo ma Lowe ha ignorato i comandi e ha “minacciato di colpirli con il coltello”, ha riferito la polizia.

La triste vicenda si è consumata in Huntington Park, città a Sud nella contea di Los Angeles, California.. Il video della sparatoria è stato addirittura pubblicato sui social, diventando virale.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy

— Mike Sington (@MikeSington) January 31, 2023