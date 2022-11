Digital Magics: completato il round di Follow-on di 850K per la startup IRREO

Agritech – acqua e irrigazione intelligente: 850K di investimento per la startup IRREO dal lead investor Primo Space Fund. Questo investimento, che si unisce a quelli iniziali porta il valore della start up a una crescita di oltre quattro volte in soli 18 mesi.

Fondata nel 2019, opera nel settore agritech e sviluppa sistemi di irrigazione di precisione all’avanguardia attraverso l’utilizzo di software basati sull’intelligenza artificiale e sistemi di controllo satellitare, capaci di valutare il fabbisogno irriguo a seconda della tipologia di coltura e dei diversi parametri analizzati attraverso algoritmi. DIGITAL MAGICS S.p.A., business incubator quotato sul mercato Euronext Growth Milan (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, leader nel settore dell’accelerazione per le startup innovative e high tech, ha concluso il follow–on con un investimento di 850.000 euro per la startup del settore agritech IRREO che nel 2021 ha completato, Magic Wand, il programma di accelerazione gestito da DIGITAL MAGICS in cui ha investito anche INNOVA Venture – il fondo di venture capital della REGIONE LAZIO gestito da Lazio Innova.

Matteo Cascinari: “ Irreo è uno dei primi investimenti che Primo Space Fund effettua nel segmento downstream “

PRIMO SPACE Fund Matteo Cascinari: “Irreo è uno dei primi investimenti che Primo Space Fund effettua nel segmento downstream nel quale crediamo molto perché capace di creare un impatto significativo in molte altre industrie, in questo caso l’agricoltura. La tecnologia della startup è in grado di migliorare l’efficacia delle tecniche di irrigazione e fertilizzazione apportando anche un beneficio più generale alla collettività poiché consente un migliore utilizzo delle risorse idriche. Si tratta quindi di un investimento che ha anche componenti ESG.”

Andrea Ciampalini : “ Irreo è una start – up nel settore “agri – space – tech” partita dai nostri Spazi Attivi e poi oggetto di investimento da parte di Innova Venture “

LAZIO INNOVA, la società di Regione Lazio che opera nel sostegno all’innovazione e all’internazionalizzazione delle eccellenze del territorio laziale è partner di Digital Magics, attraverso il fondo Innova Venture, nell’acceleratore dedicato alla sostenibilità, Magic YouMan, che opera a Roma e attualmente in corso per la seconda edizione. Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova ha dichiarato “Irreo è una start–up nel settore “agri–space– tech” partita dai nostri Spazi Attivi e poi oggetto di investimento da parte di Innova Venture, grazie a un partnership per noi strategica con Digital Magics, che sintetizza al meglio l’obiettivo di operare sempre più in

un’ottica di filiera integrata tra i diversi strumenti che Lazio Innova gestisce per conto della Regione Lazio a supporto delle startup e in rete con gli operatori di mercato interessati a essere presenti strutturalmente sul territorio.”

Francesco Varuzza: “ Con questa operazione di aumento di capitale, l’azienda compie un ulteriore passo per la sua crescita”

Ha aggiunto Francesco Varuzza Portfolio Manager di Digital Magics “Siamo orgogliosi di continuare a supportare Irreo che, grazie al suo progetto estremamente innovativo e all’impegno di tutto il team, raggiunge un obbiettivo straordinario: con questa operazione di aumento di capitale, dove siamo coinvolti insieme a importati player del mercato del Venture Capital come Lazio Innova e Primo Space, l’azienda compie un ulteriore passo per la sua crescita e per affermarsi sul mercato sia nazionale che internazionale.” IRREO, nel 2022, ha registrato un aumento del 1.150% del fatturato rispetto al 2021 e, per questa crescita, è entrata a far parte del Portfolio Hightlights di DIGITAL MAGICS: il documento dove vengono mostrate le aziende a maggiore tasso di innovazione e più alto potenziale.

Andrea Pomente: “ Siamo orgogliosi di avere investitori che credono nella nostra mission”

Andrea Pomente, CEO e Cofondatore di IRREO ha commentato “Siamo orgogliosi di avere investitori che credono nella nostra mission e ci supportano per diventare la piattaforma di riferimento per l’irrigazione di precisione nel mondo. Con questo round, l’azienda ha il supporto necessario per raggiungere i propri obiettivi in Italia e iniziare lo sviluppo commerciale nel resto d’Europa. La nostra missione è di consentire agli operatori del settore agricolo ed ornamentale di automatizzare il loro impianto irriguo in maniera intelligente ed efficiente. Per farlo, forniamo un servizio innovativo, basato sull’analisi di diverse tipologie di dati satellitari, per indicare ai nostri clienti quando è il momento ideale per irrigare e la quantità necessaria per aumentare la produttività di diverse tipologie di colture. Inoltre, attraverso il nostro sistema di controllo e centraline sul campo i nostri clienti possono gestire il proprio impianto irriguo direttamente dal loro smartphone.”