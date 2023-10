Calcioscommesse, Di Canio contro i giocatori coinvolti in tv: “Non bisogna giustificarli”

Calcioscommesse, Di Canio contro i giocatori coinvolti. L’ex calciatore ed ora opinionista tv, ha lanciato un duro attacco ai calciatori durante la puntata di Sky Calcio Club.

Calcioscommesse, Di Canio contro i giocatori

Paolo Di Canio ha sbottato in televisione contro i calciatori coinvolti nel calcioscommesse. L’ex calciatore ha usato parole forti e dure durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa. Di Canio non ha fatto nomi ma ha parlato in generale rispetto a tutto un sistema che sembra esserci sotto.

Dopo il patteggiamento di Nicolò Fagioli, il prossimi dovrebbe essere Sandro Tonali. SU Nicolò Zaniolo non ci sono ancora posizioni ufficiali anche perché avrebbe dichiarato che non ha mai giocato al calcioscommesse. Gli altri nomi fatti da Corona hanno deciso di querelare l’ex re dei paparazzi. Ha colpito anche la reazione di Barella. “Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci”. Toni durissimi per il nerazzurro che minaccia azioni legali: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m…Per questo da oggi passerò alle vie legali“.

L’attacco in tv: “Non bisogna giustificarli”

Nelle scorse ore, dunque, l’attacco di Di Canio ha fatto notizie per le parole dure utilizzate. “Siete dei c*****ni. Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido, non va giustificato. Ci sono 3 miliardi di cose che si possono fare. Non si possono giustificare.”

Ha poi aggiunto: “Poi c’è una differenza enorme rispetto a prima, ora è cambiato il tempo. Quando giocavo io mi riprendevano se tornavo a casa alle 22.30. Adesso invece i calciatori vengono giustificati.”