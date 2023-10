I Cesaroni tornano in Tv? L’annuncio di Claudio Amendola

I Cesaroni potrebbero ritornare in televisione: a lanciare la bomba è stato l'attore Claudio Amendola ospite a Verissimo.

I Cesaroni potrebbero tornare in tv? A lanciare la possibile notizia è l’attore Claudio Amendola che era uno dei protagonisti della famosa serie tv. L’attore si è fatto scappare qualcosa che probabilmente è in programma per la Mediaset.

I Cesaroni tornano in Tv?

I Cesaroni potrebbero tornare in tv: almeno è quanto trapela negli studi di Verissimo dove è ospite Claudio Amendola. La serie tv è andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 segnando intere generazioni. Amendola – che è nonno nella vita di Diego e Anna, che oggi hanno 13 e 7 anni – è stato già nonno anche sul set, proprio con i Cesaroni: “Eva e Marco avevano un figlio, quindi ero nonno”.

L’annuncio di Claudio Amendola

Amendola ha fatto capire che qualcosa bolle in pentola facendosi scappare solo un “Belli i Cesaroni, eh? Mah, chissà…”. A queste parole sono seguiti ammiccamenti e sorrisini con la conduttrice Silvia Toffanin.

Inoltre, sempre nel salotto di Verissimo, l’attore ha rivelato che sua mamma, 84 anni, sta recitando con lui su un nuovo set in cui ha “un piccolo ruolo”: “Questo mestiere non ti passa mai, ti entra dentro”. L’attore, intanto, è impegnato nel prossimo programma di Gerry Scotti “Io canto Generation” insieme ad Al Bano, Orietta Berti e Michelle Hunziker, come giudici.