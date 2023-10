Patrizia Grosso, chi è l’ex moglie di Gerry Scotti: vita privata, carriera, figli

Chi è Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti. Scopriamo qualche informazione in più sulla prima consorte del noto conduttore televisivo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti: vita privata e carriera

Nata nel 1956, Patrizia Grosso ha 67 anni ed è nota al pubblico italiano soprattutto in quanto ex moglie di Gerry Scotti, ad oggi sentimentalmente legato a Gabriella Perino. Le informazioni sul conto di Patrizia sono molto limitate in quanto la donna si è costruita una vita e una carriera ben lontana dal mondo dello spettacolo. La sua storia d’amore con il conduttore ha inizio negli anni Novanta: i due convolano a nozze nel 1991. Purtroppo, nel corso degli anni, tra i due si apre una frattura insanabile che li porta a divorziare 18 anni dopo, nel 2009.

Dietro la crisi c’è anche il successo televisivo di Gerry Scotti, che lo rende sempre più assente e lontano dalla sua famiglia. Un vuoto enorme che porta Patrizia Grosso a cercare l’amore altrove. “Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo.” -spiega Gerry Scotti in un’intervista concessa a Vanity Fair– “E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

Vita privata: figlio, compagno

Dall’amore tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso nasce l’unico figlio della coppia, Edoardo. Aspirante regista molto vicino al mondo televisivo, ha una bellissima compagna, Ginevra Piola, con la quale ha donato ben due nipotini ai suoi genitori. Ad oggi Patrizia Grosso ha ritrovato l’amore al fianco di un altro uomo, il coordinatore editoriale Guido Veneziani.