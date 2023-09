Claudio Roma, chi è il concorrente del Grande Fratello e perché rischia la squalifica?

Claudio Roma è uno de concorrenti della nuova edizione 2023 del Grande Fratello. Sembra che potrebbe già essere a rischio squalifica vista anche la nuova linea dura della produzione Mediaset in caso di violazioni di regole morali.

Claudio Roma, chi è il concorrente del Grande Fratello

Claudio Roma è uno dei nuovi concorrenti dell’edizione 2023 del Grande Fratello. A raccontare della sua vita privata e professionale è stato lo stesso inquilino: “Sono Claudio, ho 34 anni. Abito in riviera romagnola, mi sono laureato in veterinaria, ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro. Sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness. Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16-17 anni, a quell’età qualche strada sbagliata è facile prenderla, l’ho presa. È stato il momento più basso della mia vita, quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro perché era l’ultima che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma mi è servito, perché ho fatto servizi sociali e volontariato, mi ha cambiato tanto”.

A fornire ulteriori dettagli è stato poi il conduttore Signorini nell’interagire con Claudio: “Tu sei stato molto deriso a scuola e bullizzato, ti sentivi un po’ un pesce fuor d’acqua e alla fine per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia, e l’hai pagata perché sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita. Sei stato comunque colto in flagranza di reato e per questo sei finito qualche giorno in carcere, poi affidato ai servizi sociali”.

Perché rischia la squalifica?

Il nuovo concorrente rischia già una squalifica. Pare che durante l’ultima puntata del reality, dall’inquilino Roma sia partita una bestemmia che sarebbe stata immortalato da un video che gira in rete e sul web. In passato è già capitato a Denis Dosio che fu espulso proprio una vicenda simile.