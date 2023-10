Heidi Baci, chi è il suo fidanzato? Le voci di corridoio sulla gieffina

Chi è il fidanzato di Heidi Baci? La concorrente del Grande Fratello 2023 si dichiara single, ma diverse voci di corridoio parlano di un possibile compagno che la aspetta fuori dalla casa. Qual è la verità?

Chi è il fidanzato di Heidi Baci, le voci di corridoio sulla vita privata della gieffina

Tra i concorrenti dell’edizione 2023 del Grande Fratello, l’affascinante Heidi Baci si è senz’altro guadagnata l’attenzione e la curiosità del pubblico a casa. In particolare stuzzica il suo rapporto amore-odio con l’attore e cantante Massimiliano Varrese, che ha provato anche con fin troppa insistenza a corteggiarla senza successo. Da parte sua Heidi si è sempre dichiarata single ma ha mostrato di non gradire affatto le continue avances dell’attore: “Ho l’ansia. Io mi sono rotta, se non rispondo esco io male. Non c’è una via di mezzo…è difficile. Non ho voglia di uscire male, io ho chiuso, il mio l’ho fatto”. Se da un lato il disinteresse di Heidi è del tutto legittimo, dall’altro diverse voci di corridoio portano a pensare che la gieffina non stia dicendo tutta la verità. Nelle ultime settimane, infatti, dal web sono sbucate alcune indiscrezioni secondo le quali la concorrente del GF sia in realtà fidanzata con un ragazzo che la attende fuori dal programma. Quanto c’è di vero?

Le indiscrezioni di Deianira Marzano, cosa sappiamo esattamente?

In particolare è l’esperta di gossip Deianira Marzano a portar acqua al mulino della teoria circa il possibile fidanzato segreto di Heidi. Miss Pettegolezzo sostiene di aver ricevuto parecchi messaggi che confermerebbero le frequentazioni della bionda gieffina fuori dalla casa: “Heidi, non è la prima segnalazione!”. Secondo queste fonti anonime Heidi Baci sarebbe “super fidanzata“ e avrebbe quindi finto di essere single per aprirsi più possibilità e attirare più attenzione durante il reality show. Per il momento non vi sono conferme circa queste voci, ma non è detto che il conduttore Alfonso Signorini non decida di approfondire la questione nel corso delle prossime puntate del GF. Come andrà a finire?