Grande Fratello, chi saranno i nuovi opinionisti: tutti i papabili

Grande Fratello, chi saranno i nuovi opinionisti: le voci sui possibili nuovi volti del GF. Chi affiancherà Alfonso Signorini nella prossima edizione del reality show più seguito d’Italia?

Grande Fratello, chi saranno i nuovi opinionisti: tutte le voci di corridoio

Il Grande Fratello è pronto a tornare nei salotti degli italiani a settembre, liberandosi in parte dell’etichetta “Vip“. Come già anticipato negli scorsi mesi dal conduttore Alfonso Signorini, la nuova edizione del GF porterà in tv un cast misto, pieno sia di persone famose che di “nip”, volti lontani dalla tv e dallo spettacolo. Potrebbero esserci tanti cambiamenti anche in studio, dove sono confermati per il momento solo Signorini e l’opinionista social Giulia Salemi. Per vari motivi, infatti, la presenza in studio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli non è così scontata. Secondo diverse voci, la cantante ha offerte per altri programmi e sarebbe poco interessata a ripetere l’esperienza del GF. Bruganelli, da parte sua, ha più volte espresso l’intenzione di lasciare il programma, in modo da lasciare spazio alle nuove generazioni. Chi le sostituirà, nel caso, nel ruolo di opinioniste?

Da Amanda Lear ad Emanuele Filiberto, tutti i papabili per un posto in studio al GF

Negli ultimi giorni il web è stato sommerso di rumor e ipotesi sui possibili nuovi opinionisti del Grande Fratello. Al momento i nomi più caldi sono quelli di Amanda Lear, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, e nientemeno che Cristiano Malgioglio. Al momento l’eccentrico paroliere ha un impegno con Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show, dove tornerebbe come giurato. In caso di approdo alla corte di Signorini, Malgioglio dovrebbe rinunciare al suo posto nel talent Rai. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Giuseppe Cruciani e di una possibile “promozione” di Giulia Salemi, che si accomoderebbe in poltrona lasciando a qualcun altro il ruolo di opinionista social. Che possa tornare di moda anche il nome di Soleil Sorge?