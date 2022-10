Sara Manfuso, perché ha lasciato il Grande Fratello Vip: tutta la verità sulla violenza sessuale

Sara Manfuso ha lasciato il Grande Fratello Vip e poi viene cacciata anche dallo studio quando spiega la sua verità completa. Il conduttore Alfonso Signorini non ci sta alle giustificazioni della Manfuso ed addirittura la caccia via dallo studio.

Sara Manfuso, perché ha lasciato il Grande Fratello Vip

Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano, ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello dopo quanto accaduto a Marco Bellavia. Dopo la puntata del 3 ottobre, è arrivata l’ufficialità ma anche la verità.

Il programma del reality fa sapere: “La donna è sempre stata in prima linea nella lotta alla discriminazione e i gravi episodi che hanno coinvolto tutti i concorrenti della Casa non combaciano con il suo credo né con i valori che ha sempre professato”.

Tutta la verità

In realtà, non c’è solo il caso Bellavia, perché l’ormai ex concorrente denuncia una violenza sessuale avvenuta nella casa. “Alfonso, tu sai che io sono stata vittima di una violenza sessuale.

Non volevo dirlo per non avere etichette dentro la casa, come il panda da tutelare. Però è successa una cosa molto spiacevole, e nessuno di voi mi ha tutelata. La persona che ho qui accanto, Giovanni Ciacci, mi ha toccato il culo. Poi, subito dopo, mi ha detto una cosa grave: ‘simuliamo una violenza, dai facciamolo’. Io mi sono messa a ridere dall’imbarazzo, ma dentro volevo morire. Nessuno mi ha chiamata in confessionale, e avete fatto finta di nulla.

Nessuno ha capito la mia umiliazione e il mio dolore. Questa cosa non me la meritavo”, sono state le parole durissime di Manfuso che però non sembrano trovare riscontro nelle immagini.

Nella realtà, Ciacci ha, sì, sfiorato il sedere di Sara Manfuso, ma inavvertitamente, chiedendole subito scusa e ironizzando sulla gelosia del marito. E così Signorini le ha detto che, di fronte al gesto di Ciacci, avrebbe potuto tranquillamente tirare un ceffone, Manfuso è sbottata: “Ah, quindi è colpa mia e di come avrei dovuto reagire? Ho riso perché ero a disagio.

Comunque, Alfonso, grazie per la sensibilità”.

Addirittura, la Manfuso viene cacciata via dallo studio: “Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire della casa del Grande Fratello Vip – tuona il conduttore – Vai pure fuori da questo studio: arrivederci, puoi accomodarti”.

Chi è Sara Manfuso

Sara, moglie di Andrea Romano, nasce a Cassino in provincia di Frosinone nel 1987. Ex modella, laureata in storia e filosofia. E’ stata, infatti, molto spesso ospitata in molti programmi tv ed attualmente inoltre Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali.

LEGGI ANCHE: Sara Manfuso fuori dal Gf Vip, il discorso prima dell’abbandono