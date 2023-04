Alfonso Signorini parla della nuova edizione del GF, niente più Vip?

Alfonso Signorini svela dettagli sulla nuova edizione del GF, cosa ci aspetta il prossimo anno? Secondo alcune voci di corridoio ci aspetta un “ritorno al passato”, potrebbero non esserci più i Vip. Cosa ha detto il conduttore?

Alfonso Signorini, le risposte social sul futuro del GF: niente più Vip nella nuova edizione?

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 7, complici anche le tantissime polemiche, si parla già della valanga di novità in arrivo nella nuova edizione del GF. Secondo Dagospia, ci sarà una vera e propria rivoluzione, un “ritorno al passato” per così dire. Il conduttore Alfonso Signorini continuerà a presentare il programma, ma la casa più spiata d’Italia potrebbe non essere più abitata da Vip: “A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti nip, con l’addio ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b”. Quanto c’è di vero in queste voci di corridoio? Ne ha parlato lo stesso Signorini sul suo profilo Instagram, in una serie di storie in cui ha risposto alle domande del suo pubblico.

Cosa ne pensa il conduttore: “Vi terrò aggiornati”

Pur tenendosi sul vago nelle sue risposte, Signorini si è sbottonato un po’ svelando il suo punto di vista sulla nuova edizione. Per quanto riguarda la partecipazione di concorrenti “non famosi”, una proposta portata avanti da lui stesso in passato, il conduttore non ha dato conferme: “Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo GF. Vi terrò aggiornati“. Signorini ha risposto positivamente anche a chi si augura una durata più breve del programma, di soli 3 o 4 mesi “per preservare la salute mentale dei concorrenti”. Il conduttore risponde scherzoso: “E anche la mia”.