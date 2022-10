GF Vip, Pamela Prati contro Patrizia Rossetti: “Sei la diva delle pentole”

GF Vip 7, Pamela Prati ai ferri corti con Patrizia Rossetti: “Sei la diva delle pentole”. Si riaccende lo scontro tra le due vip. Le concorrenti battibeccano in diretta tv, lanciandosi frecciate dopo la sfilata: cosa è successo?

GF Vip, Pamela Prati risponde a Patrizia Rossetti: “Sei la diva delle pentole”

C’è aria di tempesta nella casa del Grande Fratello Vip 7, teatro di un altra feroce litigata dopo lo scontro tra Amauryz Perez e Charlie Gnocchi.

Stavolta le protagoniste sono Pamela Prati e Patrizia Rossetti che si sono scambiate frecciate durante l’undicesima puntata del GF. Dopo giorni di diplomatici tentativi di riavvicinamento, il rapporto tra le due vip pare essersi compromesso definitivamente a causa di una battuta di troppo. Nei giorni scorsi le donne della casa si sono esibite in una sfilata, in cui hanno sfoggiato gli outfit per la serata karaoke. Durante il confessionale di gruppo a commento della serata, Patrizia ha preso in giro Pamela: “Smettila Pamela, anche perché tanto non hai il c**o.

Hai il c**o piatto, amore”. La showgirl ha risposto a tono: “Lo avrai tu, il tuo l’ho visto oggi. È pieno di cellulite”.

La clip del diverbio è stata riproposta durante la puntata del 24 ottobre, con Alfonso Signorini che ha provato a mettere pace tra le due, con pochissimo successo. Pamela Prati ne ha infatti approfittato per riaccendere la lite punzecchiando la Rossetti: “Penso che certe dichiarazioni si commentino da sole.

Io sono mi sento diva, io sono una diva. Patrizia è la diva delle pentole“. Un riferimento al passato nel mondo delle televendite della conduttrice toscana, che non ci sta: “Non lo faccio più da anni, se non sei informata sei pregata di non parlare. La mia era solo una battuta. Ho solo detto che sei magra come un’acciuga. Non ho detto nulla“.

La casa difende Pamela, le parole di Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita

I concorrenti della casa del GF hanno commentato la vicenda nel confessionale. In molti si schierano con Pamela Prati, prima tra tutti Elenoire Ferruzzi: “Pamela è una donna eccezionale, a cui voglio molto bene, poi chi è diva non si racconta, lo è e basta“. Parole di supporto anche da parte di Attilio Romita, che smentisce scherzosamente il commento di Patrizia Rossetti: “Dopo anni e anni in prima fila al Bagaglino, per l’amicizia con Pingitore, posso dire che il c**o di Pamela merita”.