Dargen D’Amico a Santa Marinella: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Dargen D'Amico a Santa Marinella è in concerto nella serata di giovedì 8 settembre 2022, in occasione del suo tour estivo.

Dargen D’Amico a Santa Marinella: scaletta delle canzoni

Nei suoi live estivi l’artista presenta i brani che compongono il suo nuovo attesissimo album “Nei sogni nessuno è monogamo”. Sul palco Dargen D’Amico sarà accompagnato dai fidati musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio, e dal polistrumentista Diego Maggi. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni portate sul palco dal cantante:

Nei sogni nessuno è monogamo

– Ma non era vero

– Sangue amaro

– Sms alla Madonna

– La bambola

– Sei cannibale ma non sei cattiva

– Il ritorno delle stelle

– Ama noi

– Amo Milano

– Odio volare

– Kati

– La danza samba

– Maleducata

– L’universo non muore mai

– Malpensandoti

– Patatine

– Dove si balla

– Io quello che credo

– Ma noi

– Modigliani

– Bocciofili

– Prima di andare via

– Dove si balla

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili sul sito di ticketone.it per ascoltare la musica di D’Amico. Il prezzo dei tagliandi è di 13,35 euro per il Posto Unico previsto per l’evento musicale in programma nella città laziale. Ecco le date e le tappe rimaste del tour estivo del cantante:

10 settembre allo Spring Fest di Potenza

11 settembre all’Equinozio d’autunno, Scario (Salerno)

(Salerno) 16 settembre al Cous Cous Festival, San Vito lo capo (Trapani)

