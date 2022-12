Chi è Eleonora Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble de “Il Volo”

Chi è Eleonora Storaro, fidanzata di un componente del gruppo musicale de Il Volo. Ha lo stesso nome della madre di uno di loro e sono molto innamorati. Vediamo meglio chi è e cosa sappiamo di lei.

Chi è Eleonora Storaro

Eleonora Venturini Storaro, abruzzese di nascita, ha studiato all’università de la Sapienza di Roma nell’indirizzo di Scienze della Moda e del Costume, mentre adesso si sta specializzando in Fashion Design all’Istituto Marangoni a Milano.

Dopo aver lavorato come illustratrice presso l’Accademia Koefia, attualmente Eleonora è impiegata come grafica designer presso la Marchesi Grafiche Editoriali a Roma. Si può conoscerla meglio visitando il suo portofolio online in cui sono pubblicato i suoi lavori.

Il nonno è Vittorio Storaro, direttore della fotografia romano, vincitore di tre premi Oscar, per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore.

Il primo scatto da innamorati sui social

Gianluca Ginoble è conosciuto principalmente per essere membro del gruppo Il Volo, insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Scoperti e scritturati da giovanissimi da un’importante etichetta discografica statunitense.

Gianluca aveva confidato nel salotto di Silvia Toffanin parlando proprio della ragazza poi presentata ai follower come la sua compagna. “Sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre”

Il cantante Gianluca Ginoble, considerato il latin lover del Il Volo, ha ufficializzato con uno scatto sul suo profilo Instagram la sua fidanzata Eleonora Venturini Storaro.

