Blanco a Milano sabato 17 settembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Blanco a Milano si esibisce per la seconda serata consecutiva ed è previsto ancora una volta il tutto esaurito per l'evento.

Blanco a Milano: per la seconda serata consecutiva, l’artista è di scena all’Ippodromo di San Siro sabato 17 settembre. Ancora una volta è previsto per il suo concerto il tutto esaurito. Atteso sul palco anche l’amico e collega Mahmood.

Blanco a Milano: scaletta delle canzoni

Blanco si esibisce in concerto a Milano sabato 17 settembre 2022 all’Ippodromo di San Siro in occasione del Summer Festival. Ospite di Radio DEEJAY per una delle puntate speciali di Say Waaad? in diretta da Terrazza Martini, il cantante parla a Wad dell’abitudine di spaccare sedie durante i concerti: “È fighissimo perché quando arriva la metà del concerto mi gaso a spaccare tutte le sedie.

Dovrei fare una collaborazione con Ikea… Ne spacco 7/8 a concerto, è liberatorio e fa stare bene. Non è una rievocazione del punk, io faccio la mia musica”. Ecco quale potrebbe essere l’ordine di uscita dei brani per il concerto di questa sera:

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco

I biglietti del concerto

Purtroppo i biglietti del concerto di Blanco sono andati esauriti e dunque un altro sold out per l’artista nel suo tour estivo. Il Blu Celeste Tour ha totalizzato oltre 300mila biglietti venduti. Inoltre, il suo ultimo album ha conquistato ben 5 dischi di platino per le oltre 250mila copie vendute.

