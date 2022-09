Chi è Elenoire Ferruzzi, artista trans al Gf Vip 7: carriera, Covid, Lgbt+

Elenoire Ferruzzi è è una famosa artista, public figure, showgirl, attrice, cantante ed artista trans. È una delle concorrenti del Grande Fratelli Vip 7. Elenoire è una donna trans che ha portato a termine il percorso di transizione molti anni fa, iniziando le operazioni per il cambio di sesso all’età di 16 anni.

Elenoire è molto conosciuta anche per il fatto che si è spesso schierata contro i pregiudizi, in particolare quello che associa le persone trans alla prostituzione.

Chi è Elenoire Ferruzzi

Chi è Elenoire Ferruzzi, nuovo concorrente del Gf Vip 7? Personaggio pubblico molto conosciuto nel panorama LGBT+, è laureata in lettere e per un periodo a lavorato come insegnante in una scuola privata. Oggi ha superato i 40 anni di età e in più interviste ha dichiarato che il percorso di transizione di genere deve essere riconosciuto e mai rinnegato, perché fa parte del vissuto di ogni persona.

Ha dichiarato anche che, in merito alla chirurgia plastica, ha iniziato ad operarsi a sedici anni e continua a sottoporsi a ritocchi per piacersi quando ne sente la necessità.

Covid

Elenoire è stata ricoverata per Covid in gravi condizioni e dopo tre mesi e mezzo in ospedale è riuscita a guarire.

Il Gf Vip 7

Su spinta di Alfonso Signorini, Elenoire Ferruzzi è stata scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Si tratta della sua prima esperienza in un reality show.