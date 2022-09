GF Vip 7, Marco Bellavia in lacrime: “Ha pianto tutta la notte”

GF Vip 7, crisi emotiva per Marco Bellavia, in lacrime tutta la notte. Cosa è successo? L'ex conduttore di Bim Bim Bam cede alla pressione.

GF Vip 7, Marco Bellavia in lacrime: cosa è successo? L’ex conduttore di Bim Bum Bam è apparso disperato alle telecamere della casa questa mattina. Le reazioni degli altri inquilini: “Dobbiamo aiutarlo, ha pianto per tutta la notte”.

GF Vip 7, Marco Bellavia crolla in lacrime: cosa è successo?

Momenti di crisi nella casa del Grande Fratello Vip 7. Le tante pressioni e critiche subite da Marco Bellavia hanno avuto un impatto pesante sull’ex conduttore tv, che ha avuto un crollo emotivo.

Il mental coach è scoppiato in lacrime questa mattina, senza però aprirsi con nessuno degli inquilini circa i motivi del suo dolore. A nulla valgono le rassicurazioni di George Ciupilan: “Dai su che ci siamo appena svegliati. Non puoi piangere di prima mattina”. Gegia prova a convincere gli altri concorrenti a dare manforte a Bellavia: “Dobbiamo aiutarlo. Siamo qui anche per aiutarci a vicenda e non solo per massacrarci”. Concorda anche Giovanni Ciacci che fa rivela: “Ha pianto tutta la notte“.

Le critiche di Ginevra: “Sta usando Pamela, non le interessa davvero”

L’arrivo di Bellavia nella casa più spiata d’Italia ha creato molta tensione in parte dei suoi coinquilini. In particolare, Ginevra Lamborghini ha rivelato di non gradire il suo atteggiamento e il suo carattere: “Deve sempre dire la sua”. La sorella di Elettra ha inoltre affermato di non credere che il suo flirt con Pamela Prati sia genuino: “Io penso davvero che lui non sia interessato a Pamela.

La sta utilizzando per fare la parte dell’innamorato. Spero veramente che Pamela non cominci a provare dei sentimenti verso ’sto tappone perché, guarda, mi dispiacerebbe molto. Perché Pamela non se lo merita”.

