Oroscopo settimanale Paolo Fox 8-14 maggio, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dall’8 al 14 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

La primavera entra nel pieno e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano negli prossimi giorni di maggio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dall’8 al 14 maggio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Settimana positiva per i cambiamenti per i nati nell’Ariete. Gli astri supportano chi osa, potrebbe essere il momento giusto per lanciarsi in qualcosa di inedito. I programmi a lungo termine si fanno più tediosi e incerti, cercate di concentrarvi sul presente, godetevi il momento. Per quanto riguarda l’amore, non andrete da nessuna parte se non avete intenzione di rimboccarvi le maniche.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

La fatica comincia a dare i suoi frutti per i nati nel Toro. Avete passato giorni e giorni a ripassare, a rivedere e riorganizzare: ora siete pronti a fare il passo successivo. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e nei vostri programmi, con il giusto atteggiamento otterrete grandi consensi. Grandi notizie anche per gli affari di cuore, è il momento di liberare i vostri sentimenti, troverete chi li raccoglierà.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

I nati nei Gemelli sono in cerca di supporto. Un problema continua a ronzarvi attorno e non riuscite a liberarvene da soli. Non abbiate paura di chiedere aiuto a chi è più esperto di voi. Prendetela come un occasione per confrontarvi con punti di vista diversi dal vostro. Alti e bassi in amore, dove affronterete qualche complicazione e bisticcio di troppo: avrete modo di recuperare, abbiate pazienza.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Parte una fase fondamentale del maggio dei nati nel Cancro. Affronterete una serie di sfide importantissime per il vostro futuro, che sia a causa di nuove proposte o cambiamenti improvvisi. Gli astri sono dalla vostra parte, ma dovrete dimostrarvi determinati fino all’ultimo. Fate un respiro profondo e preparatevi alla battaglia, avete tutte le carte in regola per riuscire.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Continua evoluzione in questi giorni per i nati nel Leone. Sia la vita d’ufficio che quella domestica verranno stravolte da una serie di novità improvvise: avrete poco tempo per decidere se adattarvi o puntare i piedi. Qualunque cosa decidiate di fare, non siate passivi. Usate questa nuova situazione come un’occasione per tornare in pista e ottenere qualcosa in più.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Si arranca ma non ci si ferma in casa dei nati della Vergine. Tanti passi falsi negli ultimi giorni, ma gli astri vi aiutano donandovi una risolutezza a prova di bomba. Ci sarà da sudare ma potrete finalmente mettervi alle spalle una serie di pratiche fastidiose che vi trascinate da fin troppo tempo. Occhio a non esagerare con la pignoleria, non vi impuntate troppo sulle minuzie.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Torna il sorriso sul volto dei nati nella Bilancia. Vi aspetta una settimana a tutto relax, con poche incombenze e tanto tempo per sciacquar via lo stress. Riuscirete ad alternare giorni di totale riposo ad altri di grande attività, in cui vi sentirete rigenerati e pronti a tutto. In amore, non sfuggite ai cambiamenti ma accoglieteli per quello che sono: un’occasione per crescere insieme.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Gli astri si divertono a pizzicare i nati nello Scorpione. Tanti piccoli dispetti e fastidi infesteranno questa settimana, alimentando la vostra frustrazione. Quando siete sul punto di partire, arriva la stangata. Quando invece siete pronti a fermarvi un attimo, arriva l’accelerata improvvisa. Non cedete alla rabbia e affrontate questi giorni con stoica impassibilità, avrete modo di vendicarvi al momento giusto.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Saliscendi di emozioni in questi giorni per i nati nel Sagittario. Tante novità positive che riporteranno un po’ di entusiasmo nella vostra vita, alternate a carichi di contrattempi pronti a frenare i vostri progressi. Un’altalena che vi rende lunatici e pronti a cambiare idea come il vento. Cercate di concentrarvi, almeno per un po’, sulle cose a cui tenete di più. Tagliate via lo stress non necessario per qualche giorno.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

È l’ora di rialzarsi per i nati nel Capricorno. Dopo tanti sgambetti ricevuti, avete finalmente l’occasione di rifarvi. È l’inizio di un periodo molto positivo, dove sarete carichi di ardore ed audacia. È il momento perfetto per rispolverare progetti fermi da troppo e portarvi avanti verso i vostri obiettivi. Attenzione però a non ignorare chi amate, non isolatevi nel vostro stacanovismo.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Si sgonfia l’entusiasmo dei nati nell’Acquario. L’impegno profuso nel vostro lavoro nelle ultime settimane non sembra portare i frutti da voi sperati. Raggiungere i risultati è un conto, trarne soddisfazione è un altro: un’aura di frustrazione vi rende difficile godervi i traguardi. Cercate di cambiare un po’ le carte in tavola, pensate fuori dagli schemi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 maggio

Troppi pensieri affollano la testa dei nati nei Pesci. Avete mille incombenze sulle spalle e troppo poco tempo, non riuscite a stare fermi un attimo senza pensare al prossimo incendio da domare. Vi siete presi troppe responsabilità, non c’è nulla di male a cedere il controllo a qualcun altro per un breve periodo. Cercate di trovare del tempo per riprendervi, senza pensare troppo.