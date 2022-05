Isola dei Famosi 2022, chi ha abbandonato e chi rimane nel reality?

Isola dei Famosi 2022, chi ha abbandonato e chi invece ha deciso di continuare la sua esperienza nel reality della Mediaset. Il programma è stato prolungato.

Isola dei Famosi 2022, chi ha abbandonato

L’Isola dei Famosi 2022 è finito per alcuni naufraghi mentre la Mediaset ha deciso di prolungare il programma fino a giugno. Ecco chi ha scelto di abbandonare l’isola: Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez

Alessandro Iannoni lascia il reality e spiega le sue ragioni a Ilary Blasi e al pubblico: “Sono partito come un ragazzo timido e introverso però grazie a questo percorso ho imparato a essere più indipendente.

Ringrazio l’Isola, ho mantenuto la promessa di impegnarmi fino a fine maggio. Per motivi legati all’università, mi è molto difficile continuare questa esperienza”.

“Ho deciso di lasciare. Ho delle cose davvero urgenti da fare, devo tornare a casa. Ho il compleanno dei 18 anni di Gaia. Sarei voluta rimanere, ringrazio tutti voi”, ha raccontato Guendalina Tavassi

Licia Nunez dichiara di abbandonare il reality per motivi lavorativi: “Questa è la mia finale. Non sapendo del prolungamento del reality, ho preso degli altri impegni lavorativi. Li ho presi prima dell’Isola e devo rispettarli.

Per questo rientro in Italia”. Anche Blind lascia L’Isola a un mese dalla finale: “Torno in Italia. Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere. Non posso prolungarmi ancora”.

Chi rimane nel reality?

C’è chi parte e chi invece ha deciso di continuare per provare a vincere il reality che sta riscuotendo molto successo a livello di ascolti. Tra i coraggiosi e superstiti che continuano ci sono Nicola Vaporidis, Lory Del Santo, Estefania, Roger, Edoardo hanno deciso tutti di rimanere ancora in gioco.

