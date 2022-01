GF Vip, è scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

GF Vip, tensione alle stelle tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste hanno discusso aspramente durante l’ultima puntata del reality show. Volpe accusa:“Parli solo perché fai Bonolis di cognome”. Bruganelli risponde: “Parliamo del nulla, non ho parole”.

GF Vip, feroce litigio tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: cosa è successo?

Non c’è pace al Grande Fratello VIP. L’opinionista del GF Sonia Bruganelli continua ad essere all’altezza della sua fama di “più odiata del web“.

Dopo i gli aspri litigi con Nathaly Caldonazzo, è diventata la protagonista di un’altra faida. La sua avversaria è la sua collega in studio Adriana Volpe, che non ha gradito alcune dichiarazioni della schietta produttrice tv nel corso di un’intervista a Chi. Arbitrate dal conduttore Alfonso Signorini, le due opinioniste si sono scontrate in studio, in una discussione senza freni. Adriana Volpe ha aperto le danze: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina.

Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l’ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio”. Sonia Bruganelli risponde a tono, irritata dal riferimento a suo marito: “Non scadere su queste cose. Mio marito non c’entra niente. Ma il problema è la copertina o tutto il resto? Ti sminuisci da sola, stiamo parlando del nulla”.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli a Chi

Ma cosa è successo esattamente? Da dove nasce la furiosa discussione? Adriana Volpe si è sentita offesa per delle dichiarazioni ironiche di Sonia Bruganelli nei suoi riguardi in un’intervista al settimanale Chi: “I rapporti tra noi sono sempre gli stessi, lontani. Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto.

Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena…”. La showgirl ha risposto piccata in una storia su Instagram: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi“

In studio, Sonia Bruganelli si è difesa: “Ho detto diversamente, il significato era: Mi ricorda il rapporto tra me e mio fratello minore quando volevamo le attenzioni di mamma“.

La produttrice si è detta infatti molto confusa dalla reazione della collega. Ha spiegato che intendeva ironizzare sul fatto che si contendono le “attenzioni” dell’autore. Sostiene di averne parlato anche con Adriana Volpe: “Eravamo qui quando te l’ho detto, ti ho anche detto dell’intervista”. La showgirl, tuttavia, non sembra affatto interessata alle sue ragioni: “Ma voi che siete qui, avete mai visto che la seguo? Poi, io ai miei amici ho anche detto che era bella in copertina.

Non mi importa. Marchesa del Grillo mi inchino a lei. Così abbiamo fatto e andiamo avanti con il programma”. Sonia Bruganelli risponde basita: “Non ho parole“.