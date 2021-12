Chi è Nathaly Caldonazzo, la nuova concorrente del GF Vip

Nathaly Caldonazzo è una showgirl, attrice e ballerina romana di 51 anni. È nota al pubblico televisivo anche per aver partecipato, insieme all’ex fidanzato Andrea Ippoliti, al reality show di Canale 5 Temptation Island Vip. Nel 2021 Nathaly Caldonazzo entra nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco chi è Nathaly Caldonazzo.

Chi è Nathaly Caldonazzo: la biografia e la carriera

Nathaly Caldonazzo nasce a Roma sotto il segno dei Gemelli nel 1969. Da giovanissima muove i primi passi nel mondo della moda dello spettacolo, e in tv debutta come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della RAI tra cui “Stasera Lino” e “Fantastico 10”. Successivamente, nel 1997, entra a far parte della Compagnia de Il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore nel ruolo di primadonna partecipando a varietà televisivi e teatrali. E da allora la sua carriera procede spedita, favorendole ruoli anche nel cinema e nel piccolo schermo. In TV, in particolare, prende parte a svariate fiction di successo. Da “Positano”, a “Centovetrine” e “Rex”. Al cinema recita invece nelle pellicole come “Paparazzi” e “Nessuno mi crede”.

Nel 2017 inaugura la prima esperienza nei reality show. È infatti naufraga al reality l’Isola dei Famosi. Nel 2019 invece partecipa al reality Temptation Island Vip 2019 con l’ex fidanzato Andrea Ippoliti e nel 2021 entra a far parte del Grande Fratello Vip.

La vita privata della showgirl

Nel 1990 Nathaly Caldonazzo ha avuto una importante storia d’amore con l’attore e regista Massimo Troisi, durata fino alla tragica morte di lui nel 1992, avvenuta dodici ore dopo la fine delle riprese del suo celebre film “Il Postino”. In merito Nathaly ha detto:“La nostra è stata una storia molto importante, siamo stati insieme gli ultimi due anni della sua vita, abbiamo affrontato tanti momenti duri”.

Successivamente, la ballerina è stata legata sentimentalmente all’imprenditore Riccardo Sangiuliano, dal quale ha avuto una figlia di nome Mia. Ma la relazione non è durata, e Nathaly Caldonazzo si è fidanzata con Andrea Ippoliti nel 2016. Con lui la showgirl ha preso parte al reality Temptation Island, dal quale la coppia è uscita separata.